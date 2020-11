Golden State Warriors entrenó a su prospecto favorito del Draft

El Draft de la NBA está cada vez más cerca y algunos prospectos comienzan a ganar protagonismo en determinadas franquicias. A diferencia de otros años, los equipos no pudieron hacer grandes exploraciones personales con todos los jugadores deseados debido a la pandemia del coronavirus.

No hay dudas que, si un jugador a estas alturas se entrenó con un determinado equipo, significa que verdaderamente lo quiere o que en algún momento se pensó seriamente en seleccionarlo. Eso sucede con LaMelo Ball en estos momentos, quien para muchos expertos ganó tanta consideración como para ser seleccionado primero en lugar de Anthony Edwards.

Minnesota Timberwolves tiene el primer pick, pero el segundo es todo de Golden State Warriors. Justamente, la franquicia de San Francisco acaba de hacer entrenamientos individuales con Ball, a quien podrían seleccionarlo si es que los Timberwolves se terminan inclinando por Edwards.

LaMelo Ball se entrenó con Golden State Warriors

El guardia de 19 años realizó entrenamientos con la franquicia de San Francisco, aunque también estuvieron otras involucradas: “La selección general número uno proyectada, LaMelo Ball, realizó un entrenamiento individual frente a los entrenadores en jefe y ejecutivos de los Golden State Warriors , Charlotte Hornets y Detroit Pistons el jueves en el sur de California”, reveló ESPN.

Cabe recordar que Ball ya se había entrenado previamente con Minnesota Timberwolves, además de mantener entrevistas con los equipos mencionados y Chicago Bulls, quienes poseen la cuarta selección general del draft 2020. Lo llamativo es la aparición de Detriot Pistons, ya que deben entender que tienen los activos suficientes para intercambiarlo. No hay manera que Lamelo caiga hasta el séptimo puesto.

La decisión de Golden State Warriors

Si bien es todo un hecho que hayan entrenado con LaMelo Ball, lo cierto es que los Warriors todavía no se han decidido. Hasta ayer, Bob Myers había manifestado que necesitaban jugadores que los hagan ganar ahora y que eso no estaba en este draft, dando un claro indicio que buscarán intercambiar el pick. La decisión final no está tomada.

