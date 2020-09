El ninguneo de Kevin Durant a los New York Knicks

A la espera de que en la próxima temporada de la National Basketball Association (NBA) pueda por fin hacer su debut con la jersey de Brooklyn Nets, el alero Kevin Durant aprovechó una entrevista para lanzar dardos a su archirrival de la ciudad.

En conversación con el podcast de su colega de New Orleans Pelicans, J.J. Redick, KD explicó el motivo por el cual decidió en la agencia libre del 2019 mudarse hasta este equipo y aclaró que nunca hubo un interés de los New York Knicks por ficharlo, y tal parece que tampoco quería ir allí.

"No, nunca lo planeé, ir a los Knicks. Eso fue sólo lo que los medios de comunicación publicaron; no hay espectáculo cuando vienes a nuestros juegos. Ni la Mecca del Madison (Square Garden) ni toda esa mierda", aseguró Durant.

En ese sentido, agregó que "alrededor de febrero ya estaba pensando que no quería ser el salvador de los Knicks o de Nueva York. No me importaba ser el rey de Nueva York, eso nunca me conmovió. No me importaba estar en Broadway o esa mierda, solo quería ir a jugar, volver a casa y relajarme. Así que pensé que eso era lo que encarnaba Brooklyn y sí que quería vivir en Nueva York, por lo que Brooklyn fue mi objetivo principal: relajado, perfil bajo, todo negro".

Consultado por la llegada de Steve Nash como entrenador de su equipo, manifestó que "cada vez que estaba en el gimnasio con él fui como una esponja. Espero con ansia trabajar con él. Siempre me siento como un estudiante del juego. Alguien que ha experimentado tanto y jugado en diferentes épocas, estoy deseando que me enseñe algunas cosas más al respecto".

Lee También