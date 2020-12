James Harden y la "bendición" que tiene para llegar a Miami Heat

La intención del escolta James Harden para la temporada 2020-2021 de la National Basketball Association (NBA), está clara: no jugar en Houston Rockets, y uno de los equipos que podría pelear su fichaje es Miami Heat, último finalista del certamen.

De hecho, una de las figuras del equipo dirigido por Erik Spoelstra, como es el escolta Jimmy Butler, le ha dado su bendición para que La Barba pueda llegar en el corto plazo a la franquicia de Florida, y lo hizo en su particular estilo.

La estrella de Miami Heat le dio me gusta a una publicaciónn de Harden en Instagram en medio de estos rumores, pero cuando el programa The Jump, de la cadena ESPN, le preguntó directamente por si le gusta la opción, prefirió decir "me gusta su cabello".

Butler aprueba llegada de Harden a Miami Heat



Pero no se quedó allí, porque además Butler se refirió a estas versiones que ligan a The Beard con su equipo, manifestando que "la prensa habla demasiado, me gusta el grupo que tenemos... lo único que quiero es que él (Harden) sea feliz, porque es mi amigo".

Pero para que se dé el arribo de Harden a Miami deberían pasar muchas cosas, entre ellas que Houston acepte recibir un gran paquete de jugadores a cambio, como Kelly Olynyk, Tyler Herro, Andre Iguodala, Duncan Robinson y Kendrick Nunn.

Por ahora, lo concreto es que el escolta deberá presentarse la próxima semana a los entrenamientos de los Rockets, para prepararse de cara a la temporada, si es que finalmente se queda allí.

