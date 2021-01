James Harden ‘enamora’ a Kevin Durant y pone a temblar a Kyrie Irving

Mientras que Kyrie Irving completó el séptimo partido consecutivo ausente por motivos personales, James Harden se despachó con la segunda gran actuación en los Brooklyn Nets y ya tiene encantado a Kevin Durant.

En la victoria de los Nets por 125 a 123 sobre Milwaukee Bucks, Harden terminó como el máximo anotador del equipo con 34 puntos. Además, ‘La Barba’ se despachó con seis rebotes y 12 asistencias jugando en la posición de base, la misma que ocupaba Irving en Brooklyn.

¿Se aproxima la lucha de egos en los Nets? En la conferencia de prensa posterior al triunfo de los Nets a Durant le preguntaron si le impresionó el nivel con el que llegó Harden a la hora de no solo anotar sino también asistir a sus compañeros. Kevin se cuidó de no encender la polémica, pero no alcanzó evitar que interpretarán su respuesta como un mensaje para Irving.

“Miro a James Harden en el papel de base. Esa es su posición natural. Ese es su papel natural en la cancha. Así que no, no me sorprendió en absoluto”, sostuvo Kevin Durant sobre el nivel de Harden jugando en la posición que ocupaba Irving.

Kyrie Irving volvería a jugar con Brooklyn Nets en la NBA

Si bien es cierto que James Harden también puede jugar de escolta y ha compartido equipo con bases como Russell Westbrook y Chris Paul, estará por verse si cuando Kyrie Irving regrese habrá la misma química entre el nuevo ‘Big Three’ de Brooklyn Nets.

Lee También