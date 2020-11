"Ganar es adictivo": Marc Gasol y la razón por la que firma en Los Angeles Lakers

Es uno de los seis refuerzos que ha firmado Los Angeles Lakers para buscar repetir el título en la temporada 2020-2021 de la National Basketball Association (NBA), y con el objetivo de reforzar la defensiva, el español Marc Gasol ha firmado por dos años.

Tras hacerse oficial su fichaje, el pivot concedió una entrevista al reconocido youtuber Ibai Llanos, a quien le explicó porqué decidió escoger la franquicia oro y púrpura para continuar con su carrera en el que será su tercer equipo en el mejor básquetbol del mundo.

"He elegido los Lakers por la oportunidad de ganar otro anillo, por volver a sentir esa sensación. Ganar es adictivo y cuando tienes la oportunidad de volver a hacerlo, y esa libertad de no tener un contrato, tiras para adelante", aseguró Gasol.

Gasol y porqué se fue a Los Angeles Lakers



En ese sentido, si bien reconoció que tuvo otras ofertas ecónomicamente superiores a la de los laguneros, explicó que "después de tantos años, tienes la suerte y la libertad de escoger lo que más te apetece y de quitar la balanza la parte económica. Yo tenía claro que si quería seguir en la NBA tenía que ser con la oportunidad de ganar otro anillo y cuanto tuve la suerte de hablar con varios equipos vi que esta es la opción que más me acerca a eso".

Además, Gasol advierte que llegar a los Lakers "no me hace falta más motivación de la que ya llevo dentro. Me siento el hombre más afortunado del mundo desde hace muchísimo tiempo y lo que vivo ya es más que sueño, ya no sé ni como llamarlo. Me siento súper realizado a nivel profesional y personal y todo lo que venga ahora es ir a más".

Finalmente, el hispano admitió que "me hacía ilusión formar parte de una franquicia tan histórica y en la que Pau (su hermano) también jugó, y además me drafteo prácticamente sin conocerme (en 2007). A vivir la aventura".

