Michael Jordan confesó el único jugador al que no pudo vencer

La leyenda de Michael Jordan en la NBA tiene mil y una historia por contar, por eso estamos decididos a que sepas las curiosidades más llamativas de quien es considerado por muchos como el GOAT. En esta ocasión, te vas a sorprender porque el mismísimo ‘Air’ reveló el único jugador que nunca pudo vencer.

Jordan jugó contra grandes jugadores como Larry Bird, Earvin Magic Johnson, Kobe Bryant y Isiah Thomas, pero ninguno de ellos fue calificado por Michael como el único jugador que no pudo vencer. Entonces, ¿fue Chauncey Billups, quien terminó con marca de seis triunfos y cuatro caídas contra ‘Air’? ¡Tampoco!

Según la cuenta de Instagram especializada en básquetbol Official NBA Buzz, Michael confesó que su hermano, Larry Jordan, siempre fue mejor que él y de no ser por la baja estatura (5'8 pies - 1.72 metros) que tiene no hubiese podido ser quien fue en los Chicago Bulls.

“Nuestros juegos uno contra uno solían terminar en peleas. Si él medía 6'2 pies me habrían conocido como el hermano de Larry”, confesó Michael Jordan.

El hermano de Michael Jordan era mejor que la leyenda de la NBA

Larry Jordan no llegó a ser jugador profesional y formó parte de los Chicago Express en 1988. “Cuando me ves jugar, ves a Larry”, afirmó Michael sobre el nivel de su hermano, quien hoy en día ocupa un cargo administrativo en los Charlotte Hornets.

