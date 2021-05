El juego de Michael Jordan por un millón de dólares que prohibió la NBA

Una de las historias poco conocidas en la vida de Michael Jordan terminó siendo el mejor juego uno contra uno que no se dio debido a la prohibición de la NBA. El desafió era contra nadie más y nadie menos que una leyenda de Los Angeles Lakers considerado como uno de los bases más talentosos de todos los tiempos.

Se trataba de Earvin Magic Johnson, quien dominaba la NBA por los años 90’s y no estaba listo para entregar el reinado sin antes tener un reto uno contra uno vs. Jordan. La idea de juntar a las leyendas vivientes de Lakers y Chicago Bulls llegó a los promotores Lou DiBella y Seth Abraham. El evento estuvo a punto de ser una realidad.

Con una bolsa en juego de un millón de dólares tanto Johnson como Jordan estuvieron de acuerdo en aceptar el desafió uno contra uno que todos quería ver. Incluso, Michael empezó a calentar el desafío y solo se esperaba concretar día, lugar y hora para vivir el enfrentamiento contra Magic.

“Para no parecer engreído debo admitir que tendría la ventaja de ser un poco más rápido y capaz de usar muchas más armas que él”, afirmó Jordan sobre el desafío uno contra uno vs. Magic Johnson. Entonces, surge la pregunta del millón de dólares: ¿Por qué no se hizo este duelo?

La razón por la cual NBA prohibió el uno vs. uno entre Jordan y Magic

Al no ser un evento oficial de la NBA, la liga se opuso al duelo entre Michael Jordan y Earvin Magic Johnson por la sencilla razón que “no estamos interesados en que nuestros jugadores sean promovidos como luchadores en Las Vegas”, según dijo en su momento Gary Bettman, abogado de la NBA.

