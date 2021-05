La estrategia de Michael Jordan para ser el mejor de todos en la NBA

El juego de Michael Jordan en la NBA se fue desarrollando hasta llevarlo a lo más alto de la liga al ser considerado como GOAT: el mejor jugador de todos los tiempos. En medio de este proceso, uno de sus entrenadores en Chicago Bulls reveló la estrategia que le permitió ser más competitivo.

Al final de cada juego en la NBA para las conferencias de prensa los equipos alistan la hoja de estadísticas del juego que finalizó hace un par de minutos, pero Jordan tenía un pedido especial que refleja la enorme competitividad de Michael.

Tim Grover, uno de los entrenadores que tuvo Michael Jordan en los Chicago Bulls, le reveló al podcast Chasing Excellence la estrategia que utilizó la leyenda viviente de la NBA para mejorar en aquello que debe hacer un jugador, aunque no se lo pidan.

“Al final del juego está la hoja de estadísticas que obtienen todos los equipos. La hoja de estadísticas tiene cuántos minutos jugó, cuántos puntos anotó, cuántos tiros realizó, rebotes, asistencias, faltas, tiros libres y todas esas cosas. Michael solía tener una segunda hoja de estadísticas. Tendría una hoja de estadísticas de todos los tiros libres que falló, las faltas que cometió, las pérdidas de balón que tuvo, todas las cosas negativas”, afirmó Grover.

La explicación de Michael Jordan a su estrategia para ser el mejor de la NBA

Los analistas de la NBA, entrenadores y aficionados van a las estadísticas buenas para ver cuál fue el rendimiento del jugador o equipo predilecto, pero Jordan era diferente a los demás y en los detalles encontró la perfección para ganar 6 anillos de campeón y dejar un legado imborrable.

“Se supone que debo sumar puntos, obtener rebotes, mejorar a mis compañeros de equipo. No quiero que me reconozcan por las cosas que se supone que debo hacer. No se supone que dé la vuelta a la pelota. Se supone que no debo fallar los tiros libres, se supone que debo mejorar a mis compañeros de equipo. Así que tengo que trabajar duro de forma constante en esas tres cosas de forma regular y las otras cosas mejorarán automáticamente”, concluyó Michael Jordan.

