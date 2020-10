ExNBA Eduardo Nájera participará en una discusión apoyando el voto latino

En una de las elecciones presidenciales más importantes del mundo, México dijo presente y el exjugador de la NBA, Eduardo Nájera, será parte de la mesa redonda virtual de UnidosUS en la que se apoyará e invitará a los latinos para que participen en la votación para presidente en Estados Unidos entre Donald Trump y Joe Biden.

La mesa redonda virtual llamada “Adelante to the Polls” se llavará acabo este martes de las 19:00 a las 20:00 ET y se podrá ver en vivio por la página UnidosUS Facebook. La vicepresidenta adjunta de Política y Defensa de UnidosUS Clarissa Martínez-de-Castro y la actriz Ana Ortiz también participarán en el panel de discusión junto al exNBA Eduardo Najera.

Estados Unidos conocerá a su próximo presidente el martes 3 de noviembre y Nájera, quien en el 2000 se convirtió en el segundo jugador nacido en México en llegar a NBA y el primero en ser seleccionado en el Draft, destacará la importancia del voto de la comunidad latina, compartirá información importante para este proceso y ofrecerá consejos para quienes votan por primera vez.

La comunidad latina dice presente en las votaciones de USA

UnidosUS promueve ‘¡Adelante! 2020 Campaign' para asegurar que la comunidad latina juegue un papel integral en el proceso electoral apoyando programas y eventos locales, encuestas y promoción del voto. La organización está registrando a más de 80.000 votantes y llegando a 500.000 votantes con las actividades de Get Out the Vote en 2020.

La NBA se asoció con UnidosUS como parte de su esfuerzo continuo para involucrar a los votantes hispanos y latinos. Por ese motivo, se creo 'Social Media Day of Action' que destaca la importancia de votar y promover este compromiso cívico. Los equipos participantes serán: Charlotte Hornets, Cleveland Cavaliers, Dallas Mavericks, Denver Nuggets, Detroit Pistons, Miami Heat, Minnesota Timberwolves y Sacramento Kings.

Discusión sobre voto latino con Eduardo Nájera (cortesía NBA)

