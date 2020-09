NBA y WNBA celebran por todo lo alto el Mes de la Herencia Hispana

En un mes tan especial para los jugadores de habla hispana, la NBA y la WNBA no quisieron quedarse atrás en la conmemoración del National Hispanic Heritage Month (Mes de la Herencia Hispana) e hicieron parte de un gran reconcomiendo por parte de ‘The Paley Center for Media’.

Con el objetivo de reconocer los logros de los hispanos alrededor de los deportes, noticias y entretenimiento, ‘The Paley Center for Media’ presentó a la NBA y a la WNBA en una exposición virtual que destacó a grandes jugadores que dejaron un legado imborrable en las ligas.

La exposición resaltó a la jugadora argentina-americana Diana Taurasi de Phoenix Mercury, al dominicano-americano Karl-Anthony Towns de Minnesota Timberwolves, al puertorriqueño J.J. Barea de Dallas Mavericks como unos de los referentes en la actualidad de la WNBA y de la NBA.

Los exjugadores de la NBA, Felipe López (dominicano) y Emanuel ‘Manu’ Ginóbili (argentino) y el reconocido locutor puertorriqueño de la NBA Álvaro Martín también hicieron parte de este reconcomiendo en el que hablaron de sus orígenes culturales y el rol tan importante que cumplieron y desempeñan en el deporte.

“Mis padres son de Argentina. Esa sangre latina corre en mí, es algo que está cerca de mi corazón. Los aficionados latinos, como se ve en muchos deportes, ellos traen esa pasión y ese fuego, por eso es que yo trato de jugar para ellos cuando ven (los partidos)”, afirmó Diana Taurasi.

Los equipos de la NBA también se unieron a la conmemoración del Mes de la Herencia Hispana: Boston Celtics e Indiana Pacers fueron algunos de los equipos que hicieron publicaciones para incentivar la participación cívica y la votación dentro de la comunidad latina.

