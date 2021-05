El partido más esperado de la NFL: cuándo juega Tom Brady ante New England Patriots

Desde el día que Tom Brady decidió irse de New England Patriots, todos los aficionados soñaron alguna vez con un posible enfrentamiento entre el quarterback y Bill Belichick. El entrenador y gerente general fue puesto bajo la lupa, ya que el mariscal de campo demostró que, en otra franquicia, se mantuvo más vigente que nunca y supo ser capaz de volver a ser campeón del Super Bowl.

Tampa Bay Buccaneers fue el equipo que recibió a Brady y le dio el contrato que tanto quería, apostando fuertemente por el mejor jugador de todos los tiempos a sus 42 años de edad. Ahora, ya con 43, Tom sumó un nuevo campeonato más y parece que cumplió todos los objetivos, menos uno: vencer a los Patriots.

El calendario de la NFL hizo oficial cómo se llevará a cabo la temporada 2021 y en el mismo se resalta el juego que tendrán los Bucs ante Nueva Inglaterra. Para ser más precisos, Brady volverá a Foxboro y, por primera vez en su carrera, pisará el Gillette Stadium vestido de otro uniforme que no es el local.

Cuándo juegan Tampa Bay Buccaneers ante New England Patriots

Como no podría ser de otra manera, Tampa Bay Buccaneers se enfrentará a New England Patriots en el Sunday Night Football del domingo de la cuarta semana de temporada en la NFL, siendo el día escogido el 3 de octubre. El encuentro más esperado será en el horario central, para que absolutamente nadie se pierda del duelo entre Tom Brady y su anterior equipo.

El último duelo entre los Buccaneers y Patriots

La última vez que Nueva Inglaterra chocó ante los Bucs fue en la temporada del 2017 con victoria para los de Belichick. No obstante, lo llamativo resulta en otra cuestión: la última vez que Tampa Bay se impuso ante los Patriots fue en el 2000. Es decir, el año que Tom Brady fue seleccionado por New England, pero todavía no había debutado.

Lee También