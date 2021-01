Green Bay Packers aseguró que Aaron Rodgers seguirá en la franquicia en la temporada 2021 de la NFL

Green Bay Packers encendió la mecha de la polémica antes del comienzo de la temporada 2020 de la NFL. La franquicia decisión apostar por Jordan Love en el último Draft, quien es llamado a ser el reemplazante de Aaron Rodgers en las próximas temporadas. Sin embargo, el quarterback sigue en un gran nivel y ningún aficionado quiere que se marche.

Rodgers tiene 37 años, pero luchó durante toda la temporada y, nuevamente, hizo mejor a sus compañeros. Cuando nadie pronosticaba volver a ver a los Packers en una Final de Conferencia, Aaron nuevamente demostró por qué es uno de los mejores jugadores de la historia de la NFL y firmó una campaña de altísimo nivel, incluso siendo un nominado para el MVP.

El propio mariscal de campo fue el que dejó varias dudas una vez que terminó aquel encuentro ante Tampa Bay Buccaneers. Rodgers dijo que su futuro en el equipo “era incierto”, además de mencionar que su futuro es un "hermoso misterio" justo antes de aquel encuentro frente a Tom Brady y compañía. No obstante, en Green Bay no piensan en otra opción.

En Green Bay Packers quieren retener a Aaron Rodgers

Mark Murphy, presidente y director ejecutivo de los Green Bay Packers, afirmó que Rodgers seguirá en la franquicia: "No hay forma de que Aaron no esté en los Packers. Va a ser el Jugador Más Valioso de la liga, podría haber tenido su mejor año, es nuestro líder indiscutible y no somos idiotas".

Cabe recordar que el contrato del quarterback vence después del final de la temporada del 2023, por lo que una salida debería darse mediante un traspaso. De acuerdo a lo dicho por Murphy, no hay forma que vista otros colores que no sean los de Green Bay Packers en el 2021.

Lee También