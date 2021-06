La figura de NFL que se niega a vacunarse contra el Coronavirus

En la previa de una temporada 2021 de la National Football League (NFL) que estará marcada por el regreso masivo de los aficionados a los estadios, la relajación de los protocolos sanitarios y la vacunación contra el Coronavirus para jugadores, entrenadores y personal de equipos, ya se ha generado una polémica.

Lo anterior, porque si bien no es obligatorio que los deportistas se inoculen para poder jugar el próximo certamen, ya hay un jugador que, a través de sus cuentas en redes sociales, ha anunciado que no se someterá a este proceso, quejándose además del acuerdo sobre el tema que logró la Asociación de Jugadores (NFLPA) con el Comisionado Roger Goodell.

Se trata del receptor abierto de Buffalo Bills, Cole Beasley, quien utilizó su cuenta de Twitter para expresar su negativa tajante a vacunarse contra el Coronavirus, y agregó que hay una importante cantidad de jugadores que también se negarán, pero que no lo dirán públicamente.

Cole Beasley: la figura de NFL que no se vacunará contra el Coronavirus



"Viviré mi vida sin remordimiento. Soy Cole Beasley y no estoy vacunado. Voy a estar afuera haciendo lo que yo quiera hacer. Voy a estar ahí afuera en público, sí tienes miedo entonces vacúnate. Tal vez muera de COVID-19, pero moriré viviendo", partió señalando el jugador.

Además, Beasley amenazó a la NFL diciendo que "si quieren me multan. Mi estilo de vida y cómo la vivo son más importantes que un dólar. Incluso jugaría de gratis; si me veo forzado al retiro, que así lo sea. He disfrutado todos estos años que he podido jugar. Tendría mucho más tiempo para compartir con mi familia y mis hijos".

El comunicado de Cole Beasley en redes sociales (@Bease11)

El comunicado de Cole Beasley en redes sociales (@Bease11)

Lee También