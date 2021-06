Jugador de los Buffalo Bills se niega a ser vacunado contra el COVID-19

La NFL arranca su temporada 2021 el 9 de septiembre todavía con algunas medidas sanitarias por el Coronavirus, a pesar de que una gran cantidad de jugadores ya han sido vacunados. Sin embargo, hay uno que se niega a recibir la dosis contra el COVID-19, e incluso se atrevió a cuestionar los protocolos sanitarios impuestos por la liga para la venidera campaña.

Se trata de Cole Beasley, receptor de los Buffalo Bills, quien por medio de un comunicado en sus redes sociales descartó la posibilidad de vacunarse, aunque esa decisión pueda significarle una multa y poner en riesgo de contagio a sus compañeros de equipo así como a los rivales que enfrente.

"Soy Cole Beasley y no estoy vacunado. Viviré mi vida sin remordimientos", lanzó el jugador de 32 años con siete temporadas de experiencia en la NFL. "Voy a estar ahí afuera y si tienes miedo de contagiarte, entonces vacúnate. Tal vez muera de COVID-19, pero no moriré viviendo", prosiguió en su comunicado.

La National Football League divulgó recientemente los protocolos que tendrán que seguir los jugadores durante la temporada 2021 de acuerdo a su estatus de vacunación, con una serie de medidas para los que no estén vacunados entre las que destacan la realización de test todos los días y la obligación de usar tapabocas.

Prefiere el retiro

Code Beasley, quien debutó en la NFL con los Dallas Cowboys en la temporada 2021, señaló que es consciente de las consecuencias de sus acciones y que está preparado para enfrentar una posible multa por parte de la liga o incluso poner punto final a su carrera antes que recibir la vacuna contra el Coronavirus.

"Si quieren me multan. Mi estilo de vida y cómo la vivo son más importantes que un dólar. Incluso jugaría de gratis", señaló. "Si me veo forzado al retiro, que así lo sea. He disfrutado todos estos años que he podido jugar. Tendría mucho más tiempo para compartir con mi familia y mis hijos", consideró.

