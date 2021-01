Aaron Rodgers confirma su futuro en Green Bay Packers y la NFL

Luego de la dura derrota como locales ante Tampa Bay Buccaneers, en la definición de la Conferencia Nacional en la National Football League (NFL), se han abierto las interrogantes respecto del futuro profesional del mariscal de campo de Green Bay Packers, Aaron Rodgers.

Luego de que el presidente y director ejecutivo de la franquicia, Mark Murphy, confirmara que "no hay forma de que Aaron no esté en los Packers. Va a ser el Jugador Más Valioso de la liga, podría haber tenido su mejor año, es nuestro líder indiscutible y no somos idiotas", el jugador tomó la palabra.

Fue en una entrevista con el podcast The Pat McAfee Show, donde Rodgers aseguró que están dadas las condiciones para que pueda volver a encabezar a los Packers en la temporada 2021 de NFL, aunque advierte que tal decisión final "no está necesariamente bajo mi control".

Rodgers se queda en los Packers



"Obviamente después de la temporada que tuve, potencialmente ganando el MVP y hicimos otra buena racha, no creo que haya ninguna razón por la que no regresaría, pero no hay muchos absolutos en este negocio", partió señalando el quarterback.

"We had a lot of chances. Overall, just pretty gutted." https://t.co/bd68DD8ddr — Green Bay Packers (@packers) January 25, 2021

En ese sentido, Rodgers agregó sobre su futuro en NFL que "no siento que haya dicho nada que no haya dicho antes, creo que fue más una realización. En última instancia, mi futuro no está necesariamente bajo mi control, aunque no podría importarme menos la especulación de eso, porque no creo que la gente esté acostumbrada a escuchar la verdad de los atletas".

Cabe recordar que el mariscal de campo de los Packers es uno de los candidatos a ganar el premio al Jugador Más Valioso de la temporada 2020, donde además fue el líder en porcentaje de pases completos (con 70.7 por ciento) y en touchdowns por pase (48).

