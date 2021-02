“Tom Brady es el ‘Rey Midas’, con él consigues lo que sea”: Ramiro Pruneda

Solo tardó un par de minutos en responder el mensaje y la cita se pactó sin mayores problemas. Ramiro Pruneda, exjugador de la NFL y analista de ESPN, le concedió una entrevista exclusiva a Bolavip para analizar el juegazo que será el Super Bowl LV: Kansas City Chiefs vs. Tampa Bay Buccaneers.

Con casi 4 años de experiencia como jugador de la NFL, Pruneda pasó por tres equipos: Chiefs, San Francisco 49ers y Philadelphia Eagles. El analista mexicano sabe lo que es ponerse las hombreras, ajustarse el casco y prepararse para un encuentro decisivo de fútbol americano.

A Ramiro le planteamos la dinámica de analizar el Super Bowl LV con un frente a frente de los duelos que se pueden dar entre Chiefs y Buccaneers. Detallista y certero, Pruneda no se guardó nada y justificó con argumentos de peso a su candidato para el Súper Tazón del próximo domingo 7 de febrero. ¡Declaraciones imperdibles!

Kansas City Chiefs vs. Tampa Bay Buccaneers: los duelos del Super Bowl LV

- ¿Quién ganará el duelo entre la defensiva de los Chiefs y la ofensiva de los Buccaneers?

“Es el duelo más parejo que puede presentarse en el Super Bowl. La experiencia y lo que puede representar Tom Brady es lo que va a marcar la diferencia en este enfrentamiento sabiendo que va recuperar a Antonio Brown. Mike Evans es una de sus principales armas a lo largo de la temporada, Chris Godwin es un excelente complemento y en el ataque terrestre Ronald Jones II se va recuperar y mientras no estuvo Leonard Fournette tomó la batuta y lo hizo muy bien”.

- La ofensiva de los Chiefs vs. la defensiva de los Buccaneers

“En la temporada regular la defensa de Tampa Bay quedó en la posición 21 en contra del pase, esto habla de que tuvo muchas deficiencias sobre todo con Carlton Davis porque le estaban dejando muchas coberturas personales y eso no le sentaba muy bien. Antoine Winfield Jr., novato, empezó a tener un gran trabajo como safety y ayudó mucho. Esto es bueno, sobre todo con la incorporación de Sean Murphy-Bunting que ha tenido tres intercepciones, una por juego, en los Playoffs, pero…”

“La explosividad que puede tener Patrick Mahomes con todos sus receptores, el mismo Byron Pringle, ni que hablar de Travis Kelce y el ataque terrestre con Le'Veon Bell y Clyde Edwards-Helaire se llevan este duelo. Aquí si hay una ventaja que puede ser más amplia, pero hay un pequeño detalle: la línea ofensiva no está completa y la defensiva de Tampa Bay está jugando a gran nivel, pero, aun así, la movilidad de Mahomes se impone”.

- ¿Cuál es la fórmula para reducir el impacto de la ofensiva de Patrick Mahomes?

“La presión. Las ausencias de Mike Remmers y Eric Fischer van a pesar. El equipo de Tampa Bay recupera a Vita Vae y con Ndamukong Suh, Jason Pierre-Paul y Shaquil Barrett van a estar presionando. Entonces para poder reducir el impacto toca ponerlo incomodo con la presión, que Mahomes esté preocupando porque lo van a golpear y no tenga esa libertad de lanzar”.

El duelo que todos esperamos en el Super Bowl: Tom Brady vs. Patrick Mahomes

Tom Brady y Patrick Mahomes (Foto: Getty Images)

- ¿Quién será más importante en su equipo para ganar el trofeo Vince Lombardi?

“Patrick Mahomes porque el juego se gana con puntos y lo espectacular que puede ser el quarterback de los Chiefs completando gran cantidad de pases con el arsenal que tiene hace muy claro quién gana este duelo”.

“Tom Brady también tiene un buen arsenal y lo que puede representar ‘TB12’ en el equipo hace que todos lo estén a su alrededor suban el nivel de juego, pero esto se gana con puntos y el equipo que viene en mejor momento es Kansas City tanto ofensivamente como defensivamente. En cambio, si Brady llega a fallar la defensa tiene que meter el hombro para sacarlo a flote. Así que si en una de esas la defensa falla y Brady está fallando no hay nadie quien los salve”.

- ¿Cuál de los dos equipos impondrá más condiciones con el ataque terrestre?

“Tampa Bay, sobre todo porque Ronald Jones II estará recuperado y Leonard Fournette viene con buen nivel. Ya lo vimos en la Final de la Conferencia Nacional cuando rompió tres tacleadas para anotar un touchdown. Caso contrario con lo que sucede en Kansas City ya que Clyde Edwards-Helaire es el único que está haciendo bien la cosas. Le'Veon Bell no ha podido tener el impacto que necesitan los Chiefs”.

El ‘Factor X’ del Super Bowl LV: Kansas Chiefs vs. Tampa Bay Buccaneers

“En Tampa Bay Buccanners veo dos factores x en jugadores que aparecen esporádicamente y lo hacen de manera efectiva respondiendo con puntos. Uno es Scotty Miller, ya lo vimos al término del segundo cuarto contra los Packers en donde quedó aislado uno contra uno y anotó. El otro jugador es Cameron Brate, quién ha tenido esa responsabilidad en terceras oportunidades y aparece cuando Tom Brady necesita salir de la presión”.

“Del lado de Kansas City todas son grandes estrellas, pero hay un receptor, Byron Pringle, que tiene características similares a Scotty Miller y va a estar apareciendo en ciertos esquemas ofensivos. Es el factor x en las jugadas largas que te pueden cambiar el juego”.

Los ala cerradas estelares del Super Bowl LV: Rob Gronkowski vs. Travis Kelce

“Travis Kelce puede bloquear, jugar en equipos especiales, anota y siempre está cuando lo necesita Patrick Mahomes en zona roja; mientras que Rob Gronkowski cambió su rol completo, lo dejan a bloquear y hasta en los últimos cuartos puede llegar a tener su primer pase. Así que el factor Gronk tiene un rol más incognito, más como de un liniero ofensivo. Kelce gana este duelo con amplia ventaja”.

Andy Reid vs. Bruce Arians: ¿Quién gana este enfrentamiento en el Super Bowl?

“Andy Reid por la sencilla razón que descubrió el talento de Patrick Mahomes en el Draft, se esperó un año para prepararlo porque tenía a Alex Smith y cuando hace ese cambio el quarterback de los Chiefs es MVP. Pierde la Final de Conferencia contra Tom Brady y New England Patriots, pero aun así tiene esa capacidad de haber llegado a tres finales de Conferencia consecutiva gracias a ese talento que descubrió”.

“Bruce Arians tuvo la suerte que llegara Tom Brady: él es ‘El Rey Midas’ del fútbol americano. Muchos pensaban que no iba a llegar lejos, yo era uno de ellos que pensé que la historia de Tom Brady se acaba en el juego de Comodín, pero me mostró que él es la definición del ‘Patriots Way’, no era Bill Belichick, no era una filosofía de New England, era Tom Brady porque teniendo a él puedes conseguir lo que sea”.

