El cruce picante entre Newton y un fan: ¿Agente libre? Sí, pero millonario

Cuando parecía que su tiempo en la NFL se había acabado aparecieron los New England Patriots para darle una oportunidad, pero todo fue un rotundo fracaso. Cam Newton no logró clasificar a los Playoffs y volvió a la agencia libre: el motivo de burla que se hizo viral.

Las redes sociales explotaron en 3, 2, 1. Newton se encontraba en lo que sería un campamento con jóvenes promesas del fútbol americano y de un momento otro apareció un joven que, sin ningún problema, empezó a burlarse de Cam diciéndole improperios.

“Eres un culo, eres agente libre”, fueron los insultos del joven aficionado a Newton. Cam no lo pensó dos veces, le respondió que él era “rico (millonario)” y empezó la batalla verbal entre el aficionado y SuperCam. Verdades se dijeron y aquí te contamos el por qué.

Cam got a little triggered �� pic.twitter.com/D7MZkLdorg — Justin Ramos (@patriotsnews247) February 21, 2021

A largo de las 10 temporadas que lleva en la NFL, las ganancias de Cam Newton superan los $100 millones de dólares solo en términos de salario. Si se incluye publicidad y patrocinios está cifra aumenta considerablemente. Entonces, el quarterback dijo la verdad: es rico, pero el aficionado tampoco dijo mentiras; SuperCam es agente libre.

Los números de Cam Newton en New England Patriots

Cam Newton no tuvo una buena temporada con los New England Patriots en el 2020 de la NFL ya que acumuló 8 pases de anotación, 10 intercepciones y 2.657 yardas. En lo fuerte del quarterback, correr con el ovoide, logró 12 touchdowns, pero lo más importante no lo consiguió: los Playoffs.

