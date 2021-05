Una opción menos para Aaron Rodgers: Dallas Cowboys se baja de la carrera

Aunque haya muchos dentro del ambiente en la National Football League (NFL) que no quieran involucrarse, lo concreto es que a todos les ha provocado sensaciones la decisión del mariscal de campo Aaron Rodgers de dejar Green Bay Packers para la temporada 2021.

Es verdad que apenas se dio a conocer la noticia, aparecieron hasta cinco equipos que estarían interesados en contratar al quarterback, pero también es cierto que hay otros que de inmediato descartaron cualquier opción de negociar con la escuadra de Misuri por sus servicios.

Es el caso de los Dallas Cowboys, donde su entrenador en jefe, Mike McCarthy, quien trabajó con Rodgers durante 13 años en los Packers, quien al ser consultado por el tema, mostró su lado más honesto y aseguró que trata de evitar cualquier información al respecto.

En Dallas Cowboys no quieren saber nada de Rodgers



"Todos conocen el impacto que Aaron Rodgers ha tenido en los Green Bay Packers, pero realmente no lo pensé mucho. No he visto pasar nada, así que es una buena noticia... Jerry Jones (el dueño) me dijo cuando llegué aquí, todas las noticias son buenas", aseguró el estratega a The Athletic.

En la misma línea, el técnico de los Cowboys agregó sobre el caso Rodgers que "creo que es como todo en este negocio. No creo que nada te sorprenda nunca, y creo que cosas así continúan. Siempre hay conversaciones sobre la adquisición de jugadores".

Aaron Rodgers ante Dallas Cowboys (Getty)

En el actual plantel de Dallas para la próxima temporada de NFL, posee dos mariscales de campo estelares, como son Dak Prescott y Andy Dalton, mientras que en el equipo de reservas se encuentran Ben DiNucci y Garrett Gilbert, por lo que si quisieran al veterano jugador de 37 años, tendrían que hacer un amplio espacio en su nómina.

