El jugador de NFL que teme por su vida tras contraer Coronavirus

Hace exactamente una semana, New Orleans Saints informó que una de sus principales figuras, el receptor Emmanuel Sanders fue puesto en la lista de reservas tras confirmarse que contrajo Coronavirus, perdiéndose al menos de dos a tres juegos de la temporada 2020 de NFL.

Han pasado los días y el propio jugador ha reconocido que tiene miedo de perder su vida producto de esta situación sanitaria, así lo reconoció en conversación con el podcast 17 Weeks, donde confesó que todas las noches reza para que su salud no se empeore.

"No quiero despertarme en el medio de la noche y no poder respirar; cada noche que me voy a dormir pido: 'Señor, por favor, déjame despertarme por la mañana sintiéndome bien'", aseguró Sanders.