Emmanuel Sanders comparó a Drew Brees con Peyton Manning Manning

La carrera de Emmanuel Sanders está marcada por haber sido extremadamente exitosa. Es cierto, no es el mayor ganador de Super Bowl de la historia, pero sí tuvo el privilegio de participar en tres oportunidades de uno de los eventos deportivos más importantes del planeta. Además, ha compartido equipo con varios quarterbacks destacados y ahora va por más.

En su primera incursión en Pittsburgh Steelers, Sanders recibió ovoides provenientes de Ben Roethlisberger. Luego, pasó a Denver Broncos y los balones llegaron desde las manos de Peyton Manning, después fueron desde Jimmy Garoppolo en San Francisco 49ers y, ahora, serán desde Drew Brees.

Sanders tiene pocas semanas trabajando con su nuevo quarterback, pero ya le encontró una similitud con otro: “Drew Brees trabaja. Me encanta como ese chico va a trabajar todos los días. Todos los días viene a trabajar con energías, como si nadie fuera a trabajar más que él. Es el tipo más trabajador, me recuerda mucho a Peyton Manning”, contó el nuevo receptor de New Orlans Saints.

El veterano de 33 años destacó la manera en la que ambos mariscales de campo se encuentran "alerta, sobre todo, asegurándose de que todos estén en el lugar correcto". No es para menos, Sanders compartió equipo con un Manning que se encontraba en sus mejores últimos años y hará lo mismo con Brees.

Por último, el campeón con los Broncos se refirió a cómo va su aprendizaje con el libro de jugadas de New Orleans: “Todavía nos queda casi un mes. Con suerte, en las próximas dos semanas lo sabré y nos balancearemos y rodaremos a un alto nivel porque definitivamente quiero comenzar ese trabajo".

