Los cinco quarterbacks estrellas que podrían cambiar de equipo en la NFL

Como está temporada baja, ninguna otra. Grandes quarterbacks quieren revolucionar la NFL, poner a temblar a Tom Brady y cambiar de equipo para ser serios candidatos a ganar el Super Bowl. CBS Sports se la jugó y planteo a estos cinco mariscales de campo estrellas con los posibles destinos para la temporada 2021.

El primero en la lista es Jimmy Garoppoolo con cuatro posibles destinos: New England Patriots, Carolina Panthers, Chicago Bears y Houston Texans. Con la durabilidad del quarterback en cuestión, lo últimos rumores indicaron que San Francisco 49ers estaría dispuesto a ir por Teddy Bridgewater.

Justamente Bridgewater es el segundo quarterback estelar que podría cambiar de equipo y las organizaciones interesadas serían 49ers, New Orleans Saints, Bears y New York Jets. Al parecer las 3.733 yardas, 15 touchdowns y 11 intercepciones, no les gustaron a las directivas de Carolina y los Panthers verían con buenos ojos intercambiar a Teddy.

Los Jets tiene la duda del millón: quedarse con Sam Darnold o ir con el pick 2 del Draft por un quarterback. Ante este escenario, los analistas de CBS Sports plantean como posibles destinos para el QB a los Patriots, Bears y Texans. Otra de las opciones es ir por Deshaun Watson. En la cabeza de los directivos de New York hay más de una idea dando vueltas.

Deshaun Watson y Russell Wilson podrían cambiar de equipo en la NFL

Deshaun Watson no quiere volver a jugar en los Texans, eso está más que claro, pero Houston no quiere intercambiarlo. Los analistas de la NFL predicen que más tarde que temprano se dará el intercambio y los equipos con más posibilidad de firmar al QB serían Miami Dolphins, Jets, Patriots, Bears y 49ers.

La gran bomba del mercado sería si Russell Wilson cambia de equipo. La novela del quarterback está cada vez más confusa porque no se quiere ir de Seattle Seahawks, pero su agente filtró los cuatro equipos a los que iría si se da una posible salida. Los expertos plantean a Las Vegas Raiders, Bears y Saints como los destinos potenciales.

