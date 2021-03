NFL sanciona a New Orleans Pelicans por violar protocolos contra Coronavirus

Durante la pasada temporada 2020, la National Football League (NFL) impuso importantes sanciones económicas para los equipos que violaran el protocolo para combatir la pandemia del Coronavirus; sin embargo, el castigo más grande que dio por este motivo se lo dio a New Orleans Saints.

Según ha dado a conocer la competición, por medio de un comunicado oficial, se le ha quitado a la franquicia de Louisiana con la pérdida de su selección de sexta ronda del Draft 2022, y además deberá pagar más de $700 mil dólares por incumplir las normativas para evitar contagios por COVID-19.

Se trata de la tercera sanción consecutiva que la NFL le impone a los Saints por no respetar el protocolo contra el Coronavirus, y se determina luego que una persona no relacionada con el equipo fuera vista cerca de los jugadores cuando la liga revisó el video mientras seguía los contactos cercanos del corredor Alvin Kamara cuando dio positivo en diciembre.

Sean Payton, entrenador de New Orleans Saints (Getty)

Fuerte multa de la NFL a New Orleans Saints



Tal como se dijo antes, no es la primera vez que la escuadra de New Orleans recibe multas por este tipo de acciones, ya que fue uno de los primeros equipos sancionados, luego que en la semana 2, en duelo ante Las Vegas Raiders, su entrenador Sean Payton no llevaba correctamente su mascarilla en la banca, por lo que tuvo que pagar un total de $350 mil dólares.

Después, en la semana 9 de competencia, tras la victoria ante Tampa Bay Buccaneers, la NFL castigó a los Saints por reincidencia, con el pago de $500 mil dólares y una selección de séptima ronda del draft, por aparecer celebrando en vestidores sin respetar los protocolos sanitarios.

Si bien la franquicia no se ha referido oficialmente a la multa, según comentaron fuentes a la cadena ESPN, se mostraron en desacuerdo con los castigos, y está meditando la posibilidad de apelar a las medidas.

