No podemos más: estaba haciendo un vivo con Mina Bonino y a Valverde se le escapó algo

Cuarentena. El tiempo parece no pasar. Vas de la cama al living, del living a la cocina, de la cocina a la cama. Trabajo, estudio, series, juegos de mesa y virtuales, películas, música. Ya hiciste todas las actividades que se te ocurrieron pero el día no terminó. Estás con tu familia, tu pareja, algún amigo. Se conocen de memoria de tanto verse las caras. No tienen de qué hablar. Lo sabemos. Todos estamos pasando por eso, no tengas dudas. La situación que el coronavirus nos impuso nos está superando a todos, y obligando a reformular nuestro estilo de vida. Nada será igual cuando todo esto termine.

Algunos encuentran otras variantes para divertirse y hacer que pasen las horas. Una de ellas es meterle a full con las redes sociales. Facebook, Twitter, TikTok, Twich. Y obvio, Instagram, donde los videos en vivo se están usando más que nunca. Periodistas haciendo entrevistas por allí, músicos dando recitales gratuitos, clases de baile, cocina, yoga. Y también están los que simplemente prenden la camarita y dejan que corran los minutos, interactúan con sus seguidores, y colaboran también con que el encierro de otros sea más ameno. A todos los bancamos a muerte.

Miren sino cómo Mina Bonino logró sacarnos una sonrisa a todos en épocas donde la felicidad no parece ser el sentimiento que más tengamos. La argentina se puso frente a su celular junto a Federico Valverde y durante largo rato, estuvieron jugando mientras sus miles de fanáticos los seguían de cerca, atentos a lo que pasaba en la pantalla. La rompieron toda, porque son muy carismáticos, reales, y eso a todos nos agrada. Pero hubo un momento en particular, una vez terminada la partida en la que ella salió victoriosa, que quedó inmortalizado para siempre.

Mina Bonino metió vivo en Instagram con Fede Valverde y tras perder en un juego, el del Real Madrid se vengó de la peor manera. ���� pic.twitter.com/DxPU852gK6 — Bolavip Argentina (@BolavipAr) April 8, 2020

El futbolista del Real Madrid, ante la inminente derrota, decidió vengarse de la peor manera que un ser humano lo puede hacer: dejó salir un gas, por llamarlo de alguna manera no vulgar. Se le escapó algo ahí abajo. Pero con toda potencia eh. No anduvo con chiquitas. El uruguayo se entró a reír a carcajadas mientras su pareja, también madre de su hijo Benicio, no lo podía creer. Se agarraba la cabeza, y entre sonrisas le decía de todo a él. Hermoso momento. Todo terminó con un abrazo más que tierno para dejar en claro que son el uno para el otro.

Un largo rato más deberán estar ahí juntos, encerrados. En España la cosa está más complicada que en el resto de los lugares. Está entre los 3 territorios más afectados tanto en muertos como infectados por coronavirus. Falta mucho para que LaLiga retome su actividad, sin dudas. El mediocampista se entrena en su casa para mantener el estado físico, pero sabe que se le viene un 2020 con muy poco fútbol. Mientras tanto, en el conjunto Merengue ya se negocia una rebaja de sueldo de entre el 12% y el 20% para poder afrontar la crisis económica que todo este caos genera.

