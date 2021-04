No puede ser: Coscu publicó una adivinanza sobre el trapero favorito de Messi y todos lo mataron

Si bien es reconocido por sus streams en los que interactúa con sus seguidores a través de chats y donaciones, Coscu también le dedica parte de su tiempo a algunas de sus redes sociales, lugares donde no duda en publicar un sinfín de posteos y fotos para mantenerse en contacto con sus followers.

En las últimas horas, a través de su cuenta de Twitter, Martín Pérez Disalvo publicó una adivinanza más que curiosa y llamativa. Involucrando a nada más ni nada menos que Lionel Messi en la cuestión, el presentador preguntó: "¿Saben cual es el trapero que más le gusta a Messi?".

Desvelando la respusta en la misma publicación, Coscu replicó: "Messita". El posteo en cuestión, como era de esperarse, no tardó en viralizarse y en menos de un día superó los 17.000 'Me gusta' y los 400 Retweets.

Recopilando una suma cercana a las 300 respuestas, el streamer no tardó en recibir una catarata de críticas por la calidad de su chiste. "Preso tenés que estar", "Se me paró el corazón mientras me estaba riendo por este chiste" y "Muy gracioso..." fueron algunas réplicas que el chiste de Coscu recibió.

