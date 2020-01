No se guardó nada: Steve Kerr criticó con todo al resto de la NBA

Desde hace algunos años se ha visto como los intentos de triples se han hecho cada vez más comunes en la NBA, pues el tiro de larga distancia se ha vuelto el pan de cada día de las estrellas ofensivas.

En este sentido, Gregg Popovich ha sido sumamente crítico de la nueva tendencia de la liga, asegurando que es aburrida y le falta inventiva. Esto, principalmente, porque todos los equipos hacen lo mismo.

A esta tendencia crítica se sumó Steve Kerr, quien irónicamente estableció un sistema enfocado en los lanzamientos de larga distancia en sus Golden State Warriors. No obstante, el entrenador aseguró que esto no durará mucho tiempo más:

"Creo que 'homogenizada' puede ser una palabra para describirlo. Existe siempre un patrón que todos siguen y tiene una razón de ser. Es difícil defenderlo y tienes a una generación entera de jóvenes aprendiendo a tirar triples desde temprana edad. Hay mucho espacio en el tabloncillo, muchos pick and rolls bajos y mucha gente jugando de la misma manera. La liga siempre ha estado llena de copiones y esta es la tendencia de moda, pero eso no significa que continuará para siempre", dijo Kerr a Mike Monroe de The Athletic.

Ciertamente se ha perdido mucho del baloncesto físico del pasado y los cambios de reglas favorecen cada vez más a los jugadores ofensivos, por lo que no es de sorprender que los entrenadores modifiquen sus esquemas en consecuencia.

