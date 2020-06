Nuevo Phillip Butters: Fleischman fue acusado de racista por mandar a bañar a Julio Arbizu

No entiende nada y no me sorprende. "A mi izquierda la pared" en su biografía. Me basta. Un comunista más q me condecora con su crítica. No sorprende su antisemitismo, está en el ADN siniestro.

Para hablar de holocausto tiene Ud q bañarse varias veces. Se va directo al excusado. https://t.co/yH0zXe7eAX