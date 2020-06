Pachu Peña anunció que no tiene coronavirus y explotaron los memes

No te creemos. Si vas a decir que no queres a Pachu Peña, el hombre más bueno y gracioso del mundo, no te creemos.

Cuando se difundió la noticia de que el comediante se había realizado el test de coronavirus todos entramos en crisis.

Twitter lo hizo tendencia al instante y como algunos afirmaban que estaba infectado, él salió a aclarar que todavía no tenía los resultados.

Pero llegaron. Llegaron y con buenas noticias. Dio negativo. Se festeja como un gol en las redes sociales, que ya explotaron.

+Pachu, el tipo más bueno del mundo:

PACHU ES LA MEJOR PERSONA DEL MUNDO �� pic.twitter.com/2z07e3gnv3 — val (@valjazc) June 24, 2020

Y claro, también explotaron los memes. Pura alegría en la gente que dejó llevar su creatividad a niveles hermosos.

Acá, les traemos un poco de lo mejor que nos viene regalando Internet tras esta noticia que hizo del jueves un día maravilloso.

