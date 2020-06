Patrick Mahomes entrega condolencias a familia de George Floyd y se refiere a manifestaciones contra violencia racial

En medio de la ola de reacciones que ha provocado en el mundo del deporte en Estados Unidos el asesinato del ciudadano de raza negra George Floyd, a manos de la policía de Minneapolis, los llamados de las figuras han sido desde manifestarse contra la violencia racial hasta parar las acciones más radicales.

Es el caso del mariscal de campo de los Kansas City Chiefs, Patrick Mahomes, ganador del último Super Bowl, quien utilizó sus redes sociales para realizar un llamado a la paz entre los estadounidenses y que si se quiere un país mejor, se deben cambiar ciertas actitudes tanto a nivel civil como de Gobierno.

"He estado observando todo lo que ha sucedido esta última semana y me ha costado mucho poder expresarme ante algo tan doloroso. Al ser una persona con padre de color y madre blanca tuve la fortuna de ser aceptado tal cual como soy, pero eso tristemente no le pasa a todas las personas. Estos asesinatos crueles y sin sentido no pueden seguir en nuestro país", señaló el quarterback.