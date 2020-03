Pipo le respondió a Alberto Fernández sobre el "Teorema Gorosito"

Sorprendió Alberto Fernández. El Presidente dio una entrevista a Radio con Vos, y dejó una respuesta que rebotó mucho, sobre todo en el ámbito futbolero.

Pasa que le consultaron por si estaba seguro de todas las decisiones que el Gobierno estaba tomando durante esta pandemia.

Y él, sin dudar, comenzó a recordar: "Cuando Argentinos se jugaba el descenso, el club contrató a Caruso Lombardi. Y a mí y a los hinchas de Argentinos nos gusta un juego menos especulativo. Jugábamos a tirar centros a Delorte, que era un delantero que habían traído de Olimpo, y no me cerraba. De hecho, dejé de ir a la cancha".

Claro, pocos entendían cuál era su punto, hasta que explicó: "Finalmente, luego de Caruso contrataron a Pipo Gorosito y el presidente del club me invitó a almorzar con él. Cuando le expliqué a Pipo lo que me pasaba, me dijo algo que lo adopté para siempre. ‘Si hacés las cosas bien, es muy posible que te vaya bien’. Y a partir de ahí lo llamé el teorema de Gorosito y lo aplico en todo".

Horas después, Diario Olé se comunicó con el propio protagonista de esa frase, quien demostró toda su emoción por lo sucedido.

"Para mí es un orgullo que siempre me nombre con eso. Me llena de orgullo. Yo soy de la idea de que uno tratando de dar siempre lo mejor y brindarse y hacer las cosas bien siempre tiene muchas más posibilidades de que las cosas salgan bien. Aparte la tranquilidad, que no se paga con nada, de brindarse y de hacer las cosas siempre por derecha", dijo el DT de Tigre.

