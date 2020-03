Polémica por decreto que quita dinero a las pensiones para dárselo a bancos

Este martes a la medianoche entrará en vigencia el Decreto 444 de 2020, por el cual el Gobierno Nacional hace efectivo el Aislamiento Obligatorio Preventivo para enfrentar la pandemia del Coronavirus, que ya ha dejado 3 muertos en el país y más de 300 contagiados.

Luego de la presión por parte de Alcaldes y Gobernadores más el de la ciudadanía, el presidente Iván Duque tomó la decisión de tomar medidas efectivas para que la enfermedad no se siga expandiendo por el país.

Sin embargo, como ha sido habitual durante este gobierno, la idea es privilegiar y proteger a los sectores con más ganancias del país y en el decreto expedido se le daría grandes beneficios al sistema financiero del país.

Así lo han reseñado varios Alcaldes y Gobernadores y ahora se suman varios Congresistas ya que para ellos se les está quitando dinero a los territorios para que los bancos tengan liquidez.

He leído el decreto 444 y este comunicado. De acuerdo a su propia explicación, el gobierno, como mínimo, debe corregir los numerales 3, 4 y 5 del artículo 4. Hablan de dar liquidez al sector financiero. Recordemos que el @BancoRepublica les dio $20 Billones de Liquidez https://t.co/ILA2q2ejnj — César Caballero (@C_CaballeroR) March 23, 2020

"Inaudito que el Gobierno Nacional se aproveche de emergencia económica para autoprestarse recursos de los entes territoriales para dárselos a bancos y empresas! Abuso absurdo que además nos disminuye recursos que deben ser para la salud y el cuidado de la gente y los hogares", escribio Claudia López, alcaldesa de Bogotá, en su cuenta de Twitter.

Por su parte, el congresista Roy Barreras aseguró: "Error para corregir ya! El decreto 444 no sólo no le da recursos a los entes territoriales sino que SE LOS QUITA al destinar FONPET para aliviar a los bancos! Así no es! Alcaldes y Gobernadores necesitan liquidez para salud.Bien podrian los bancos comprar bonos de deuda publica!".

Cabe recordar que en el 2019, los bancos en Colombia tuvieron unas ganancias de 8 billones de pesos y actualmente tienen un patrimonio de de 72 billones de pesos.

