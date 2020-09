La radiografía de New England Patriots: Año 1 después de Tom Brady

Un desafío no menor será el que tendrá New England Patriots cuando comience a disputarse la temporada 2020 de la NFL, la número 61 en la historia de la franquicia, ya que será la primera en dos décadas donde no contará con su histórico mariscal de campo Tom Brady.

Tiene seis Super Bowls ganados en su historia, todos ellos con el experimentado quarterback en sus filas, que tras su salida obliga a la franquicia de Foxborough a modificar su estrategia para convertirse en el equipo que más veces ha dominado la competición.

La fórmula para llegar al Super Bowl LV

Con el objetivo de reemplazar a Brady, el propietario de los Patriots, Robert Kraft, decidió invertir poco más de $7 millones de dólares para contratar a Cam Newton como su nuevo mariscal de campo, para ser la principal arma ofensiva del entrenador en jefe Bill Belichick.

En el lado defensivo, necesitarán una vez más la mejor versión de Mejor Jugador Defensivo del 2019, como Stephon Gilmore, además de un esquema que apelará este año a la velocidad y atleticismo para suplir las varias ausencias que tienen en esa zona del campo.

El calendario 2020 de los New England Patriots

Según los pronósticos de las casas de apuestas, Sharp Football Stats determinó que el calendario de la temporada 2020 de los New England Patriots es el primero menos dificil de toda la NFL; y en comparación con el nivel que tuvieron los rivales en el 2019 y que enfrentarán este 2020, los Patriotas tendrán el 24° calendario más fácil de la Liga.

Calendario de los Patriots (New England Patriots)

Los New England Patriots debutarán en la temporada 2020 el domingo 13 de septiembre contra Miami Dolphins en condición de local a las 13:00 ET en el Gillette Stadium y el último juego de temporada regular será el domingo 3 de enero vs. New York Jets a las 14:00 ET.

Los cinco mejores partidos del calendario de los Patriots

Si eres fanático de los Patriots o simplemente te gustan los grandes juegos de la NFL, no te puedes perder estos partidos. En la Semana 2 (domingo 20 de septiembre - 20:20 ET) el cuadro de Nueva Inglaterra visitará a los Seattle Seahawks de Russell Wilson.

15 días después, en la Semana 4, se verá uno de los duelos más esperados de la temporada, cuando los Patriots visiten a Kansas City Chiefs, último campeón del Super Bowl, el domingo 4 de octubre (16:25 ET); tras una jornada de descanso, volverá a la acción en la Semana 7, recibiendo al mejor equipo de la Liga Nacional, San Francisco 49ers, el domingo 18 de ese mes (16:25 ET).

A mitad de su camino, el domingo 15 de noviembre (21:20 ET), recibirá en Foxborough a Baltimore Ravens, donde la defensiva se enfrentará al MVP de la pasada temporada, Lamar Jackson; y el último duelo que no se pueden perder es en el Día de los Inocentes, el lunes 28 de diciembre (21:15 ET), cuando reciba a Buffalo Bills.

Altas de los Patriots para el 2020

Con sólo tres elementos se reforzó la franquicia de Nueva Inglaterra para esta temporada, siendo el más destacado el MVP del 2015 Cam Newton (quarterback), quien tendrá la responsabilidad de hacer olvidar a la afición de Brady, a los que se suman dos valores defensivos: Adrian Phillips (Safety) y Beau Allen (Nose tackle).

Mientras que desde el Draft llegaron dos defensores como Josh Uche y Anfernee Jennings, además de Kyle Dugger como híbrido, lo que permitirá tener alternativas en ese sector del emparrillado.

Bajas de New England Patriots

Además de la más llamativa de todas, como es la de Tom Brady que partió a Tampa Bay Buccaneers, otros cinco jugadores ya no pertenecerán al equipo, como son Kyle Van Noy (Miami Dolphins), Jamie Collins y Danny Shelton (Detroit Lions), además de Ted Karras y Elandon Roberts (Dolphins).

Las bajas de los Patriots por Coronavirus

Es el equipo que más ausencias tendrá porque finalmente optaron por no participar esta temporada debido a la pandemia del Coronavirus: Dont'a Hightower (Linebacker), Patrick Chung (S), Marcus Cannon (OT), Brandon Bolden (RB), Najee Toran (G), Marqise Lee (WR) y Matt LaCosse (TE).

Formación ofensiva de los Patriots

Con Josh McDaniels como coordinador, en la ofensiva de New England Patriots, todas las miradas van a estar en el desempeño de Cam Newton como mariscal de campo, sumado a la experiencia de Julian Edelman y Sony Michel, tienen la obligación de mejorar su rendimiento, debido a que la pasada temporada terminaron 15° en el listado de puntos y 7° en yardas, según datos de la NFL.

Formación ofensiva de los Patriots (NFL)

Formación defensiva de los Patriots

Con Bill Belichick al mando, tendrán la difícil misión de mantenerse como el mejor equipo de la NFL en puntos y yardas, tomando en cuenta que entre quienes se fueron y decidieron bajarse por la pandemia, será la línea que más novedades mostrará, prometiendo para este año jugadores con mucho rango y con buenas capacidades físicas capaces de cubrir mucho campo, algo vigente en la actualidad.

Formación defensiva de los Patriots (NFL)

¿Los Patriots jugarán con público en la temporada 2020?

La presencia de los aficionados en los partidos de la temporada 2020 de la NFL dependerá de cómo continua la situación de contagios en cada estado. Por parte de los New England Patriots, durante los dos primeros juegos de local no contará con presencia de fanáticos en el Gillette Stadium, a la espera de la evolución del Coronavirus para saber los pasos a seguir en esta materia.

Los pronósticos de las casas de apuestas

Si las casas de apuestas lo dicen, algo de razón tendrán. Según Caesars Sportsbook, los New England Patriots son los segundos favoritos para ganar la División Este de la Conferencia Americana al pagar +135; mientras que tienen la tercera mejor posibilidad de ganar la Conferencia con +900.

Por otra parte, la casa de apuestas Sports Caliente MX pone a los Patriots con una línea de ganados y perdidos de 9.5 en la temporada 2020 pagando +125 a las altas y -182 a las bajas.

