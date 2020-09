La guía que esperabas: todo lo que hay que saber para el inicio de la NFL

Faltan unos pocos días para que la temporada 2020 de la NFL inicie con su kickoff inicial. Será un año atípico porque la pandemia del coronavirus llevó a cancelar los juegos de pretemporada y a que una gran cantidad de jugadores decidieran optar por no participar en esta campaña.

Por ese motivo, decidimos traerte una guía imperdible para que entiendas los aspectos más importantes de la temporada 2020 como el calendario, la modificación de los Playoffs, la lista de los jugadores que no jugarán y más, mucha más información que te hará un experto de la NFL.

El calendario de la NFL 2020

La principal novedad para el calendario 2020 de la NFL fue una semana más que tendrá la temporada regular debido al aumento de equipos que estarán en los Playoffs, se pasó de 12 a 14. De esta manera, esta campaña tendrá 17 semanas antes de la Postemporada.

El calendario completo de la temporada 2020 de la NFL (@_NFLSpain_)

Por primera vez en once años, la NFL tendrá juegos de prime time los viernes por la noche, también habrá un encuentro el día de navidad, 25 de diciembre, entre Minnesota Vikings y New Orleans Saints. Otras de las grandes novedades es que habrá juegos los días sábados en 10 de las 17 semanas de la temporada regular.

Aquí puedes consultar el calendario completo de la temporada 2020: https://www.nfl.com/schedules/2020/REG1/

¿Cuándo inicia la temporada 2020 de la NFL?

La temporada 2020 de la NFL inicia el jueves 10 de septiembre a las 20:20 (ET) con el partido entre Kansas City Chiefs y Houston Texans. La campaña regular termina el domingo 3 de enero del 2021 con los juegos de la Semana 17.

¿Cuándo se jugará el Super Bowl del 2021?

El Super Bowl de la temporada 2020 será el número LV (55) y se jugará el domingo 7 de febrero del 2021 en el Raymond James Stadium de Tampa, Florida. Los campeones de la Conferencia Nacional (NFC) y de la Conferencia Americana (AFC) tendrán una cita imperdible en uno de los eventos deportivos más vistos en el mundo.

Los equipos que clasifican a los Playoffs

La temporada 2020 de la NFL tiene la gran modificación que dos equipos más, de los habituales 12, clasificarán a los Playoffs. En consiguiente, siete equipos por cada Conferencia (Nacional y Americana) estarán en Postemporada para un total de 14 organizaciones y solo los mejores ranqueados (dos primeros) de cada Conferencia descansarán en la ronda de comodines.

En otras palabras, el sembrado número uno de la Conferencia Nacional y de la Americana no jugarán en la primera semana de los Playoffs. Los otros seis equipos de cada conferencia se enfrentarán en la ronda de comodines de acuerdo a la marca que tuvieron en la temporada.

En cada Conferencia, el equipo sembrado en la segunda posición enfrentará al séptimo, el tercero al sexto y el cuarto al quinto. Por lo que la semana de Wild Card tendrá tres juegos el sábado y otros tres el domingo.

Las consecuencias del coronavirus en la NFL

La pandemia del coronavirus golpeó de manera directa a la NFL luego que se decidiera suspender los tradicionales juegos de pretemporada y como si fuera poco, más de 60 jugadores optaron por no jugar la temporada 2020 debido al covid-19.

Los aficionados también sufrirán las consecuencias del coronavirus para esta temporada de la NFL ya que 23 de los 32 equipos decidieron no permitir el ingreso de público a sus estadios por los primeros partidos. Otras siete organizaciones tendrán aficionados en una menor capacidad a la de la campaña pasada y las restantes dos franquicias (Cleveland Browns y Carolina Panthers) no han tomado una determinación.

Los equipos que jugarán con público la temporada 2020

Dallas Cowboys, Tampa Bay Buccaneers y Atlanta Falcons tienen pensado jugar con aficionados, pero no han determinado qué porcentaje de fanáticos recibirán en los estadios. Tanto Indianapolis Colts como Jacksonville Jaguars tendrán el 25% de asistentes a sus juegos en casa, mientras que Kansas City Chiefs permitirá el 22% y Miami Dolphins el 20%.

Los equipos que jugarán sin fanáticos

Aunque estas posturas pueden cambiar dependiendo de cómo evolucionan los contagios de coronavirus, hasta el nueve de septiembre estos equipos decidieron que jugarán sus partidos como local sin público: New York Jets, New York Giants, Las Vegas Raiders, Los Angeles Rams, Los Angeles Chargers, Washington Football Team, Philadelphia Eagles, Baltimore Ravens y Chicago Bears.

Por otra parte, New England Patriots y Detroit Lions anunciaron que por lo menos en los dos primeros partidos en casa no contarán con aficionados. Mientras que Cincinnati Bengals, Houston Texans, Tennesee Titans, Denver Broncos, New Orleans Saints y San Francisco 49ers, informaron que al menos en el primer juego como locales no contarán con la presencia de fanáticos.

Los grandes movimientos de la temporada 2020

El hito de la temporada no podía ser otro: el mariscal de campo más ganador en la historia con seis Super Bowls jugará para un nuevo equipo después de 20 años. Tom Brady es el movimiento más rutilante de la campaña 2020 de la NFL al dejar los New England Patriots y firmar por dos temporadas y $50 millones de dólares garantizados con Tampa Bay Buccaneers.

Otros dos quarterbacks que sorprendieron en el mercado de trasferencias para la temporada 2020 de la NFL fueron Cam Newton y Philip Rivers. Cuando parecía que ‘SuperCam’ no jugaría en la liga esta temporada apareció una oferta de los Patriots por un año a cambio de $7.5 millones de dólares no garantizados en su totalidad.

Por parte de Rivers, el quarterback dejó a Los Angeles Chargers después de 16 temporadas para ser el QB titular de los Indianapolis Colts a cambio de un contrato por $25 millones de dólares durante una temporada. Uno de los movimientos más controversiales se dio con la llegada de Jamal Adams a los Seattle Seahawks.

Adams es considerado como el mejor safety en la actualidad y los Seahawks le dieron a los Jets un pick de primera ronda del Draft en 2021 y 2022, otra elección de tercera ronda en 2021 y a Bradley McDougald. Adicional, el equipo de Seattle también recibió una selección de cuarta ronda para el Draft de 2022.

Uno de los primeros movimientos de la temporada baja que causó gran sorpresa fue la llegada del receptor estelar DeAndre Hopkins a los Arizona Cardinals en un cambio que incluyó enviar a David Johnson a Houston Texans. El receptor acumula 8.602 yardas, 632 recepciones y 54 touchdowns en siete temporadas.

¿Donde puedo ver los partidos de la NFL por Internet gratis?

Nuestra guía termina con la información que todo fanático quiere saber: ¿Dónde ver los partidos de la NFL gratis? La página más recomendada es Ustream.tv ya que ofrece una prueba gratis para poder ver algunos partidos de la temporada 2020, pero si deseas ver toda la temporada debes pagar por una membresía.

Otra de las páginas recomendadas es VaughnLive porque puedes inscribirte sin costo y disfrutar de algunos partidos de manera gratuita. También ofrece un acceso VIP con más juegos de la NFL. La misma dinámica te la ofrece Movistar+: podrás ver algunos juegos gratis si te suscribes a un plan satelital o si pagas $10 dólares tendrás un acceso más completo.

ESPN Play que hace parte de la aplicación oficial de ESPN y también permite ver los partidos de la NFL, pero debes estar suscrito a un cable operador que tenga este canal deportivo en su parrilla de televisión. Dentro de estas recomendaciones no podíamos dejar de mencionarte la prueba gratuita que ofrece la misma NFL.

Por medio del NFL Game Pass tendrás un servició gratuito por siete días, pero si decides pagar $86.99 dólares por un año podrás ver todos los partidos de la temporada 2020 de la NFL.

