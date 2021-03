¿Qué días de la Semana Santa 2021 son feriados en Argentina?

Cada vez está más cerca: la Semana Santa, como todos los años, es el último fin de semana largo en el comienzo de año y para ya entrar en el otoño después de un caluroso verano.

Los días son aprovechados por muchos para descansar o recorrer el interior de la Argentina. Sí, el descanso por sobre todo.

Aunque todos ya sabemos que la Semana Santa va del 28 de marzo al 5 de abril, lo muchos no saben es qué días son feriados de esa semana.

Los días no laborables van del jueves 1 al Domingo de Resurrección que es el 4 de abril. No obstante, el único feriado es el viernes 2 de abril, ya que cae Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.

¿Cuál es la diferencia entre día no laborable y feriado?

El feriado deberá abonarse como dice la Ley de Contrato de Trabajo como día con paga doble a lo habitual. No obstante, el día no laborable se pagará como un día habitual y el empleador decidirá si hacer trabajar al empleado o no.

