Quintero, Nacho, Enzo, Paulo, Scocco y Franco: Bologna presentó a "la banda del fondo" con un fotón

Enrique Bologna es de esos personajes que los protagonistas del mundo del fútbol afirman, son claves para poder formar un buen grupo.

El arquero está hace tiempo en River, siempre como suplente, aprovechando cada oportunidad que le toca, en general, en partidos de no tanto peso.

Pero a pesar de no jugar seguido, no hay ninguna ocasión en la que no se lo vea con una sonrisa, haciendo alguna broma o rodeado de alguno de sus compañeros.

El Beto es un líder positivo, sin duda, usando toda su experiencia para mantener siempre un gran clima al rededor suyo.

Y con una foto, presentó a "la banda del fondo", la cual tiene enloquecida a todos los hinchas del Millonario.

En una historia de Instagram, metió un fotón junto a Nacho Fernández, Scocco, Enzo Pérez, Paulo Díaz, Juanfer Quintero y Franco Armani.

Todos felices, metiendo gestos y abrazados. Gran imagen.

