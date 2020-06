Rosa María Palacios sobre cobro de clínicas privadas: "El afán de lucro mueve al mundo"

Rosa María Palacios ha sido uno de los personajes polémicos de la presente crisis por el coronavirus. Su posición con respecto a diferentes debates ha sido muy cuestionada.

Hace unas semanas, por ejemplo, se manifestó en contra de que se regularicen los derechos de las empleadas del hogar. Para ella, no era urgente solucionar eso en estos tiempos.

Otras de sus opiniones pasaban por oponerse a la cuarentena y a la nueva normalidad. En nombre de la "libertad" y el "Estado de Derecho", criticaba cualquier acción de Vizcarra en ese sentido.

La polémica de esta semana pasó por una acción de un grupo de clínicas privadas. Ellas cobraban por pruebas que dirigian al INS y este las hacías gratis. Así, sacaron más de 7 millones de soles.

Obviamente, las críticas no tardaron en llegar. Sobre el caso, la periodista Nelly Luna se manfestó: "Esta crisis debería abrir el debate para redifinir el concepto y los alcances del lucro. Es el momento. Ningún beneficio económico puede violentar derechos elementales como la salud, la vida, el ambiente y la educación".

Al ver esto, Rosa María Palacios, quien no se había expresado sobre el caso, le refutó: "Gracias al lucro la humanidad no está golpeando piedras en una cueva para hacer fuego. No hay nada que asuste más que competir y nada que haya traído más prosperidad a la humanidad que la competencia y el deseo de ganar. El afán de lucro mueve al mundo. No se puede abolir".

¿Me regala su trabajo? Porque el fruto de este es su riqueza. Y según usted nadie debe tenerla.

Nada le impide regalarla. https://t.co/dRQE4AGXts — Rosa María Palacios (@rmapalacios) June 5, 2020

