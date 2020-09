Ruggeri, contra un entrenador argentino: "Real Madrid no lo contrata, porque es un club serio"

Nada sencilla fue para Racing la renaudación de la Copa Libertadores de América, que en marzo había parado su actividad por culpa del coronavirus. Unos seis meses después y sin haber disputado ni un partido oficial en el medio, el conjunto de Avellaneda debió recibir a Nacional de Uruguay en su estadio.

Lejos de mostrarse afectado por la larga pausa, la 'Academia' pasó por encima a su rival pero sorprendentemente, no pudo anotar ni un solo gol. Los visitantes fueron muy efectivos y terminaron llevándose los tres puntos contra todos los pronósticos.

Por este motivo, era de suma importancia para los dirigidos por Sebastián Beccacece volver con una sonrisa de Perú, teniendo que verse las caras con Alianza Lima a la semana siguiente. El desarollo del juego fue bastante parecido, pero sobre el final llegaron los goles del triunfo que acomodaron a los argentinos en el Grupo F.

#90MinutosESPN | "BECCACECE SE TIENE QUE CUIDAR"



El Cabezón Ruggeri fue durísimo con algunas formas de Beccacece. "Milito tiene que hablarle y decirle que no se puede vestir así, todo apretado". ¿Coincidís con él? pic.twitter.com/1SFmCVgYo4 — ESPN Fútbol Club Argentina (@ESPNFCarg) September 24, 2020 #90MinutosESPN | "EL REAL MADRID NO LO CONTRATA"



¡Picante, Cabezón! Ruggeri asegura que las actitudes de Beccacece le cierran puertas en la élite mundial. pic.twitter.com/d1xrF7NufP — ESPN Fútbol Club Argentina (@ESPNFCarg) September 24, 2020

Más allá de todo esto, Óscar Ruggeri abrió su participación en 90 Minutos disparando fuerte contra el DT con pasado en la Selección Argentina, pero haciendo foco en algo que le llamó la atención a más de uno.

"Con Beccacece hablé una sola vez, no lo conozco como para hablar de su vida personal, pero sí de lo que veo. Está peleando con el tema de que no fue futbolista, él tiene que estar por encima de todo, porque es un gran entrenador", comenzó diciendo.

Luego, el 'Cabezón' agregó: "Eso de correr, gritar el gol. ¿A quién fue si estaban las plateas vacías? Sabe, entrena bien, porque hizo jugar a un equipo como Defensa y Justicia muy bien. Yo no me meto con lo que hace en la casa, pero tiene que cuidarse, porque es el entrenador de Racing"

Además, señaló: "Está dirigiendo uno de los equipos más importantes de Argentina, después esto sale en el mundo. Si es joven, hay que enseñarle, el responsable es Milito, el mánager, tiene que llamarlo y decirle que no se vista más así".

Y cerró de manera contundente: "A mí no me gusta que haga esas cosas. Es un muy buen entrenador, pero tiene que cuidar estas cosas. Lo digo acá en televisión, pero es para decírselo en privado. Tienen un futuro bárbaro, no tiene que demostrarle nada a nadie, más que al equipo su seriedad, ser creíble para los jugadores. A nosotros no nos tiene que demostrar nada. Estas cosas, te lo digo de verdad, el mejor equipo del mundo, el Real Madrid, no lo contrata aunque gane todo, por las actitudes, porque son clubes serios".

