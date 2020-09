Vignolo: "River es como Benjamin Button"

Un verdadero espectáculo de fútbol dio ayer River en Perú ante Binacional. Al mismo rival que había vencido por 8-0 en el Monumental allá por marzo, antes de la pausa que impuso el coronavirus, le ganó 6-0 por la cuarta fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores, quedando a un paso de avanzar a la siguiente ronda.

En 90 Minutos, por la pantalla de ESPN, Sebastián Vignolo comenzó su editorial haciendo una llamativa comparación del equipo de Marcelo Gallardo con un famosa película: "¿Vieron Benjamin Button? Es la historia de alguien que nace grande, y que en lugar de ir creciendo en años, su imagen termina rejuveneciendo", comenzó explicando.

Luego, se soltó: "River es eso. Lo veo cada vez más joven, mejor, más agil, más ligero. Me acuerdo cuando estábamos haciendo uno de los últimos programas y Arcucci dijo que se estaba reseteando el mundo. Se reseteó para todos menos para River, para River el mundo sigue siendo igual, de la misma manera".

Rendido a los pies del conjunto de Núñez, siguió: "Si les digo que ayer pasaron un partido viejo, ustedes me van a creer. Los tritura, los mata. Con San Pablo empató porque tuvo mala suerte, no estaba del todo fino. Veo a River y es esa persona a la que el coronavirus no le hizo nada, puede salir sin barbijo a la calle, no tiene problemas, ni dificultades, desde que está Gallardo River es siempre River".

Además, se tomó un tiempo para resaltar la figura del DT que llegó a mediados de 2014 y desde allí no para lograr grandes cosas: "Yo cuando doy la formación de River empezaría por el entrenador, no por el arquero. Gallardo, y no se me enojen los ídolos del club, es la persona más preponderante de la historia de River".

#90MinutosESPN | "RIVER ES BENJAMIN BUTTON"



No te pierdas la editorial de @pollovignolo sobre la goleada de River en Perú. ¿Coincidís que es la figura más preponderante en la historia de River? pic.twitter.com/pEK5xZ6dKq — ESPN Fútbol Club Argentina (@ESPNFCarg) September 23, 2020

Y para cerrar, no podía quedarse sin mencionar al eterno rival: "Gallardo transformó un equipo que era copero a uno al que le temen todos. Si quieren corro a Boca, que hoy le quiere competir de igual a igual".

