Llegó con 50 dólares a USA, no sabía inglés y está a un paso de la NFL

La bandera de Chile se acerca cada vez más al sueño de tener un jugador en la NFL y en una historia digna de admirar, Sammis Reyes se ganó un cupo en el International Pathway Program para mostrar las destrezas como ala cerrada.

Reyes no es un desconocido en los deportes de Estados Unidos, jugó baloncesto colegial para la Universidad Tulane y tiene como referente a LeBron James. El sueño de la NBA no fue posible, pero Sammis no le dejó espacio a la derrota y trabajó para poder soñar con la NFL.

“Me vine a Estados Unidos con 14 años y $50 dólares en el bolsillo, no creo que haya algo más difícil de eso”, reveló Reyes, quien se planteó llegar en 365 días a la NFL y está a menos de cuatro meses de poder hacerlo. Es agente libre y tiene reuniones con varios equipos.

Sammis Reyes atendió a los medios de comunicación y la sencillez salió a la vista. Ya recibió los elogios de Scott Pioli, uno de los responsables que Tom Brady llegará a New England Patriots, pero tiene los pies sobre la tierra por lo que sufrió para poder estar un paso de la NFL.

Sammis Reyes, el jugador chileno que está cerca de la NFL

“Después de un tiempo he logrado establecerme en Estados Unidos. Al comienzo mi vida aquí no fue fácil, estuvo lleno de altos y bajos. Tuve muchos sacrificios, no tenía ni un familiar en USA, no sabía hablar inglés y no concia la cultura. Hubo momentos que no tenía a nadie que me ayudará entonces tuve que crecer muy rápido”, confesó Sammis Reyes.

