Stephen Curry, ¿el nuevo Michael Jordan del marketing?

Tranquilo, no te asustes. Hablamos de un tema de marcas deportivos y no sobre si Stephen Curry puede llegar a superar el legado de Michael Jordan. Esto es prácticamente imposible, pero lo que sí es posible es que la estrella de Golden State Warriors reciba el mismo tratamiento de un G.O.A.T.

Todo parece indicar que la marca Under Armour, patrocinador de Curry, estaría pensado en hacer lo mismo que Nike hizo con Jordan: crear la propia marca del base. Según informó el portal Let’s Go Warriors, el dos veces MVP tendría su propio logotipo exclusivo (no afiliado a UA) de ropa y zapatillas.

Zapatillas de Stephen Curry (Getty Images)

“Una fuente de 'sneakerhead' en China me dijo que la superestrella de los Golden State Warriors, Stephen Curry, pronto tendrá su propia marca bajo el paraguas de Under Armour, al igual que Michael Jordan tiene su marca Jordan en Nike”, sostuvo el artículo de Let’s Go Warriors.

Tal ha sido la acogida de las referencias de Curry con Under Armour que el logo ya ha evolucionado a tener las letras ‘S’ y ‘C’ acompañadas del número tres en romano y el ‘0’. Las nuevas zapatillas de Steph se estrenarán este mes y tienen un valor de $160 dólares.

De llegar a tener su propia marca, Stephen Curry daría un saltó a nivel de mercadeo comparado con el de Michael Jordan porque podría contratar a varios jugadores de la NBA para que lleven su logotipo (como marca propia).

