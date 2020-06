Stephen Jackson amenaza a Donald Trump: "No hables en nombre de mi hermano"

Este sábado, el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se refirió por primera vez al asesinato del ciudadano de raza negra George Floyd, y a las manifestaciones que ha provocado en todo el país, asegurando que "es algo grandioso lo que está sucediendo en nuestro país. Es un gran día para él. Es un gran día para todos, es un gran, gran día en términos de igualdad".

Ante estas declaraciones, uno de los líderes del movimiento social que pide justicia por este hecho como es su "hermano" Stephen Jackson, ex jugador de la NBA, utilizó su cuenta de Instagram para criticiar los dichos del Mandatario, asegurando que se está aprovechando de la situación.

"Este es un mensaje para Donald Trump: no hables en nombre de mi hermano. Te hago una promesa: no estarás en la Casa Blanca para noviembre. No serás reelegido, te lo digo ahora", aseguró el ex basquetbolista.