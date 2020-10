Randy Arozarena ya es el novato con más hits en la historia de la MLB en postemporada

Tampa Bay Rays y Los Angeles Dodgers se enfrentaron el viernes en el tercer partido correspondiente a la Serie Mundial del 2020. En un encuentro que poco se pareció a los demás por lo disparejo, la franquicia angelina se terminó imponiendo por amplia ventaja 6-2 y está cerca del campeonato MLB.

Los Rays, probablemente, no estarían jugando la actual edición de la Serie Mundial de la MLB si no fuera por un jugador específico: Randy Arozarena. El cubano fue proclamado el MVP de Serie de Campeonato de la Liga Americana y, no conforme con eso, sigue haciendo historia.

El jardinero de 25 años hizo historia a pesar de la caída categórica de Tampa Bay Rays. Randy Arozarena se convirtió en el jugador con más cantidad de hits en la historia de la postemporada de la MLB. El cubano llegó a la cifra de 23 y todavía puede aumentar la misma en los siguientes encuentros.

Randy Arozarena dejó atrás a grandes nombres con su récord

Con su imparable ante los Dodgers, Arozarena llegó a 23 y superó la línea de Derek Jeter, histórico jugador de New York Yankees como el novato con mayor cantidad de hits en la historia de la postemporada. Anteriormente se había impuesto a su compatriota Yuli Gurriel, quien actualmente se desempeña en Houston Astros de la MLB.

El récord que Randy Arozarena puede lograr

El cubano ya es el jugador con mayor cantidad de hits para un novato en la historia de la postemporada, pero puede haber más: solamente está a un jonrón de convertirse en el novato con mayor cantidad en postemporada. Tampa Bays Rays necesita de un Randy Arozarena histórico para dar vuelta la serie a Los Angeles Dodgers.

Lee También