La Selección Argentina festeja, se siente líder y lo hace con un Lionel Messi desatado ante Bolivia. Tras una noche donde se venció por 6-0 ante los del Alto en Buenos Aires, La Pulga deja una reflexion de peso sobre su presente y futuro en el equipo de Lionel Scaloni. El Mundial 2026 se acerca y por ende, el final de un ciclo sin precedentes cuando hablamos del portados de la ‘10’ de la Albiceleste.

“Me mueve esto, disfrutar de esto, ser feliz donde estoy, estando con mis compañeros, a pesar de la edad cuando estoy acá parece que soy un pibe por las boludeces que hago porque me siento cómodo, mientras vea que me siento bien y pueda seguir ayudando al equipo como yo pretendo, seguiremos disfrutando”, declaraba y analizaba el propio Messi tras el pitido final. Una noche de elogios, aplausos, de ver un pueblo rendido a su figura y por encima de todo, de ver a un hombre disfrutar.

Lionel se mostró tajante sobre su futuro. La gran pregunta pasa por saber si quiere y puede sumarse al Mundial 2026. Sería el sexto para el argentino, un último baile para sus compañeros y la posibilidad de cerrar el círculo en la que ya es su casa: “La verdad que no me puse fecha ni plazo, simplemente disfrutar de todo esto, me emociona estar acá y sentir el cariño de la gente porque sé que pueden llegar a ser los últimos partidos. Ahora me queda el final de temporada, empezar el año haciendo una buena pretemporada”.

“El año pasado no la tuve porque tuvimos mucho viaje de un lado a otro, que era lo que necesitaba el club, pero no fue una buena pretemporada, estaba con la cabeza pensando mucho en la copa y por ahí me cuidé de más y a veces es peor. Terminar bien el año y empezar a preparar otra vez el año, ir viendo paso a paso y seguir disfrutando día a día”, terminaba Messi en una zona mixta del Monumental donde todos buscaron su testimonio.

Messi, más cómodo y querido que nunca con Argentina: IMAGO

Argentina comanda la Eliminatoria. Tras el empate en Venezuela y de una victoria de Colombia ante Chile que igualaba a ambos conjuntos en el liderato había que dar un paso al frente. Lo hizo el campeón del Mundo con Messi como bandera y en una serie de imágenes que muestran la paz de una hinchada que hace años no tenía una relación como la que disfruta ahora mismo con Lionel. El rosarino se siente un Pibe, un chico que se lo pasa bien y el 2026 pronto dejará saber si hay o no un Last Dance.

¿Cuándo fue el último hat-trick de Messi con Argentina?

Son 10 en el total, pero no decían presente en un encuentro de la Selección Argentina desde el pasado 23 de marzo del 2023 ante Curacao en la cancha de River. Fue una jornada marcada por los elogios al rosarino y por una afición millonaria rendida a su figura. Bolivia, Suiza, Estonia, Brasil, Guatemala, Panamá, Ecuador o Haití, algunos de los combinados que más sufrieron a Lionel en este apartado.

Los números de Messi con la Selección Argentina

Ha sido un camino de 189 partidos marcado por un total de 112 goles, dos ediciones ganadas por la Copa América, los Juegos Olímpicos del 2008, la Finalísima y por supuesto Qatar 2022. Messi empieza a despedirse, cada día esto se encuentra más cerca y registros como estos ganan cada vez más peso. El Pibe ya piensa en Paraguay y Perú allá por el mes de noviembre.