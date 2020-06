The Undertaker afirma que “no tiene ganas de volver al ring” y WWE hace anuncio oficial

La noticia que muchos fanáticos de la lucha libre a nivel mundial se negaban a aceptar, este domingo tomó tintes de ser oficial, luego que en el último capítulo de su serie documental The Last Ride, el histórico luchador The Undertaker aseguró que su pelea con AJ Styles en Wrestlemania 36 fue la última de su carrera en WWE.

En ese episodio, el Fenómeno afirmó que "estoy muy contento ahora como estoy, sobre todo después del Boneyard Match ya que fue una gran lucha contra uno de los mejores luchadores del negocio. Cuando subí a la motocicleta tuve un momento de pensamiento y tenía mucha emoción sobre el combate. Pensé si era feliz con lo que he hecho y lo que hice, y me dije que sí. Fue un momento perfecto y poderoso para acabar mi carrera".

La última pelea del Undertaker, vs. AJ Styles en Wrestlemania (WWE)

"Es el momento dónde el vaquero se marcha. Si alguna vez hubo un final perfecto para una carrera, el Boneyard Match lo fue", afirmó el luchador de 55 años.

Aunque cuando se le plantea si existe la posibilidad de una última pelea en su carrera, respondió que "si me dices que Vince (McMahon) estuviera en apuros y necesite que vuelva, supongo que el tiempo lo dirá. Como si dijeran: en caso de emergencia, rompa el vidrio, retire a The Undertaker para que regrese. Pero ahora mismo, en este punto de mi carrera, no tengo ganas de volver al ring".

Mark William Calaway, como es el nombre real del Undertaker, debutó oficialmente en los cuadriláteros en 1987, peleando para WCW, llegando a WWE en 1990 completando tres décadas en la compañía, donde fue siete veces campeón del mundo, seis veces campeón en parejas y ganador del Royal Rumble en el 2007.

¡Gracias, Taker!

