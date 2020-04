Tino Asprilla revela el problemón que se le armó cuando iba a fichar con el Parma

Sin duda alguna, una de las claves que potenció la carrera de Faustino Asprilla en el fútbol fue su paso de Atlético Nacional al Parma de Italia. Sin embargo, ese negocio no fue del todo limpio por las propias palabras del exjugador.

En el relato que entregó al programa 'Blog Deportivo', de Blu Radio, aseguró que el exalcalde de Medellín, Sergio Naranjo, le quitó en ese momento cerca de 1.125.000 dólares. Dinero que representaba el 15% del negocio que hizo Nacional con Parma por su fichaje: tasado en 7,5 millones de dólares.

“Cuando pasé de Atlético Nacional al Parma, el presidente de ese entonces, que era Sergio Naranjo, me hizo firmar un documento que decía que yo había recibido el 15 % de la venta, dinero que nunca recibí; me dijo que si no firmaba, no me vendía”.