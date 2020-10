Para ti, Belichick: Tom Brady se mete en la discusión del MVP

Ya está para el retiro decían los haters, pero después de afinar unos detalles con su nuevo equipo, el mariscal de campo más ganador en la historia de la NFL demostró estar más vigente que nunca. Tom Brady brilla con Tampa Bay Buccaneers mientras que Bill Belichick va de capa caída con New England Patriots.

Una historia que tendría final de cuento de hadas terminó por dividirlos en el camino de la NFL. Tom Brady ya acumula siete partidos con Tampa Bay Buccaneers en la temporada 2020 y tiene a los Bucs en la primera posición de la División Sur de la Conferencia Nacional con marca de 5-2.

En contraste, los New England Patriots tienen un récord de dos victorias y cuatro derrotas con un Cam Newton que no levanta cabeza desde que volvió de la recuperación por coronavirus. Solo superan a New York Jets en la División Este de la Conferencia Americana y Belichick se empieza a preocupar porque con Brady en los controles nunca tuvieron esta marca.

Las dos distintas realidades que enfrentan Brady y Belichick llevó a Sergio Dipp, de ESPN, a tildar de perdedor a Bill cuando esta sin Tom en una polémica columna de opinión que causó revuelo en las redes sociales. Y cómo si fuera poco, el QB de los Buccaneers ya se empieza a meterse en la discusión del MVP de la temporada. ¡Hay Bill, qué dolor!

Los números deTom Brady en la NFL 2020

Según estadísticas que público SportsCenter, desde la Semana 3 de la NFL, Tom Brady lleva una marca de 4-1 con 15 pases de anotación y una sola intercepción: el mejor registro de un quarterback en lo va del 2020. Además, el QB de los Buccaneers acumula 1.454 yardas aéreas: la cuarta mejor marca en la liga.

Estadísticas de Tom Brady en el 2020 (@SportsCenter)

