El privilegio que Tampa Bay Buccaneers le concede a Tom Brady en pretemporada

Durante la presente semana, los 32 equipos de la National Football League (NFL) han iniciado sus entrenamientos voluntarios de pretemporada, y una de las noticias es la ausencia del mariscal de campo Tom Brady en los trabajos del actual campeón Tampa Bay Buccaneers.

Pero no es para pensar que no seguirá en el equipo, ya que además de tener contrato hasta el final de la temporada 2022, el veterano jugador de 43 años ha recibido la autorización por parte de su entrenador Bruce Arians para no estar presente en estas prácticas.

Así lo informó Rick Stroud, del Tampa Bay Times, quien confirmó que Brady no es el único jugador de los Buccaneers que recibió este permiso especial, ya que hay un grupo de jugadores en desacuerdo con estos entrenamientos voluntarios que también recibieron este beneficio especial de parte del cuerpo técnico.

Tom Brady entrena por su cuenta en casa de New York Yankees



El informe agrega que tanto el entrenador como los ejecutivos de la franquicia le ofrecieron al quarterback la oportunidad de usar las instalaciones del equipo para practicar con sus compañeros sin la presencia de entrenadores, algo que todavía no tiene una respuesta oficial.

Pero pese a no estar con los Buccaneers, la realidad es que Brady está entrenando por su propia cuenta junto a algunos de sus compañeros, y lo hace en las dependencias del campo George M. Steinbrenner, la casa donde los New York Yankees de la MLB realiza sus prácticas de primavera en la ciudad de Tampa.

Cabe recordar que tanto TB12 como los jugadores que no están en los entrenamientos voluntarios de estos días, deberán presentarse obligatoriamente el martes 8 de junio, para el minicampamento obligatorio, que se extenderá hasta el viernes 10 de ese mes.

