Tom Brady puede ganar su octavo anillo en 2022 y este dato lo respalda

Podemos afirmar con mucha certeza que pocas personas pensaban que Tampa Bay Buccaneers sería el campeón de la temporada 2020-2021 de la National Football League (NFL), pero cuando tienes a Tom Brady como quarterback nunca puedes dar nada por descartado.

Eso fue exactamente lo que sucedió. Los "Buccs" hicieron de las suyas a lo largo y ancho de la campaña pasada en los emparrillados, se abrieron paso en los Playoffs y finalmente vencieron a Kansas City Chiefs para levantar el segundo Super Bowl de su historia y el séptimo para TB12.

De esa manera, Brady consiguió entrar al selecto grupo de jugadores con títulos en más de un equipó. También, guió a los de la Florida a convertirse en la primera organización en jugar una final en casa, y por supuesto, ganarla, algo que de seguro será difícil de volver a alcanzar.

Tom Brady (Foto: Getty)

El dato que coloca a Tom Brady y Buccaneers en buen camino para volver a ganar

Ahora, todo eso quedará atrás cuando inicie la Semana 1 de la temporada 2021 de la NFL. Sin embargo, no podemos pasar por alto el reciente dato publicado por la liga que coloca con bastante ventaja a la tropa dirigida por Bruce Arians.

Tom Brady (Foto: @Buccaneers)

Resulta que Tampa Bay Buccaneers cuenta con el cuarto calendario más suave o ligero de la campaña entrante, algo que puede ser aprovechado por Tom Brady y compañía para abrirse paso de manera cómoda hacia los Plaoffs, aunque eso sí, no garantiza nada de allí en adelante.

Por otro lado, muchos de los rivales de TB12 no sobrevivieron a la ronda regular en la zafra pasada, como por ejemplo New York Giant, New York Jets, Philadelphia Eagles o Dallas Cowboys, aunque éste último promete venir con todo para 2021.

