Tom Brady rompió el silencio sobre las comparaciones con Joe Montana

A pesar de ya estar entrando en el ocaso de su carrera, Tom Brady no deja nunca de ser noticia y estar vigente dentro y fuera de los emparrillados. Y es que, si bien ya tiene 42 años, sigue marcando el estándar de lo que debería ser un deportistas profesional, especialmente en la NFL.

En este sentido, el legendario mariscal de campo dio una entrevista sumamente controversial en la radio, tocando infinidad de tópicos polémicos a lo largo de los años, incluyendo las comparaciones que siempre han existido entre él y Joe Montana; su ídolo y modelo a seguir desde temprana edad.

Tom Brady - Getty

Montana era considerado el mejor mariscal de campo de todos los tiempos, pero actualmente la narrativa indica que Brady ya superó a su maestro. Sin embargo, el nuevo mariscal de campo de los Tampa Bay Buccaneers no quiere saber nada al respecto, de acuerdo con sus declaraciones más recientes:

Después de 20 años de carrera, 9 participaciones en el #SuperBowl 6 anillos de campeón de la #NFL

Tom Brady se despide de los New England #Patriots pic.twitter.com/ASWQCi8xMn — LBZ Sports (@LbzSports) April 7, 2020

"No puedo decir eso. Nunca podría decir eso. Esa no es la forma en la que pienso de mí mismo. Lo único que realmente me importa es esta pregunta: ¿Soy lo mejor que puedo ser? y la respuesta es sí, soy lo mejor que puedo ser", comentó el veterano de 20 temporadas en el show de Howard Stern.

Claro está que Brady tiene un currículum que fácilmente podría colocarlo en la cima de los rankings históricos como el mejor signal-caller de la historia. No obstante, siempre ha señalado que su motivación principal no es el reconocimiento, sino ganar campeonatos. Ahora, tendrá la tarea más dura de toda su carrera, y se sabrá de una vez por todas quién es el mejor de todos los tiempos.

Lee También