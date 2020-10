Monday Night Football por duplicado: los partidos por TV de la Semana 6

Una nueva jornada del mejor fútbol americano del mundo se vivirá en la Semana 6 de la NFL y con una programación atípica por el coronavirus, no se tendrá juego en Thursday Night Football y habrá doble cartelera de Monday Night Football. Para que no te pierdas ninguna acción en los emparrillados, te traemos los partidos de la parrilla de TV de las trasmisiones NFL.

Los juegos televisados de la Semana 6 NFL inician con el duelo entre Cleveland Browns y Pittsburgh Steelers a disputarse el domingo 18 de octubre a las 13:00 ET con la transmisión de Fox Sports para México y Centroamérica.

La acción dominical de la Semana 6 de este domingo 18 de octubre continua con cinco juegos NFL televisados para México y Latinoamérica. El canal afizzionados tendrá la transmisión del encuentro Denver Broncos vs. New England Patriots a las 13:00 ET en el Gillete Stadium.

La jornada de NFL por Fox de la Semana 6 NFL continúa con el duelo entre Chicago Bears y Carolina Panthers a las 13:00 ET con transmisión de Fox Sports 2, mientras que este mismo canal pasará a las 16:05 ET New York Jets vs. Miami Dolphins. Ahora llega uno de los duelos más esperados de la jornada.

NFL México

En un auténtico duelazo de grandes quarterbacks, Tom Brady y Aaron Rodgers se enfrentarán en el juego entre Tampa Bay Buccaneers y Green Bay Packers a las 16:25 ET. El duelo que se llevará a cabo en el Raymond James Stadium tendrá la tranmisión de canal Nu9ve y Fox Sports.

Los partidos de la Semana 6 de la NFL del domingo 18 de octubre se cierran con el juego de Sunday Night Football entre San Francisco 49ers y Los Angeles Rams a las 20:20 ET. en el Levi’s Stadium. La transmisión estará a cargo de ESPN.

Monday Night Football

Para el lunes 19 de octubre no hagas planes porque te traemos no uno sino un Monday Night Football recargado con dos juegos. En primer turno (17:00 ET), Kansas City Chiefs se enfrenta a Buffalo Bills y se verá por Fox Sports, mientras que a las 20:15 ET, ESPN transmitirá Arizona Cardinals contra Dallas Cowboys.

