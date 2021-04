¿Es un engaño?: Trevor Lawrence no quiere ganar un Super Bowl a toda costa

Todos los flashes de las cámaras apuntan a un solo jugador del próximo Draft NFL 2021: Trevor Lawrence. Ni el más arriesgado analista no da al quarterback de Clemson como el primer pick general que le corresponde a los Jacksonville Jaguars. Entonces, ¿cuáles son las dudas?

Resulta y acontece que el padre de Lawrence fue el primero en causar polémica al dar unas declaraciones para Sports Illustrated en las que describió la filosofía de Trevor más allá de lo que puede ser la carrera del quarterback en la NFL.

“Él no está impulsado por los premios. No es, ‘Quiero ganar un Super Bowl a toda costa’”, afirmó el padre de Trevor Lawrence y las dudas sobre la competitividad que pueda tener el quarterback llegaron a los aficionados de los Jaguars. El mismo QB llegó con más incertidumbre.

“Quiero hacerlo porque quiero ser lo mejor que pueda. Quiero maximizar mi potencial. ¿Quién no querría hacerlo? Lo desperdicias si no lo haces”, afirmó Lawrence… ¡Uf! Respiraron en Jacksonville, pero esperen un momento porque las frases más polémicas estaba por llegar.

Las frases por la que dudan de la competitividad de Trevor Lawrence

“Es difícil de explicar porque quiero que la gente sepa que me apasiona lo que hago y que es muy importante para mí, pero. . . No tengo este gran chip en mi hombro, que todos están tratando de atraparme y estoy tratando de demostrar que todos están equivocados. Simplemente no tengo eso. No puedo fabricar eso. No quiero”, sentenció Trevor Lawrence, el probable pick número uno del Draft 2021.

